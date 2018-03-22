Аэропорт в Киеве назвали в честь русского авиаконструктора 

Аэропорт «Киев» (Жуляны) получил имя известного русского авиаконструктора Игоря Сикорского.
Решение о присвоении аэропорту имени Сикорского поддержали 67 из 91 депутатов Киевсовета, сообщает УНИАН. Инициатива о переименовании аэропорта принадлежала трудовому коллективу.
Игорь Иванович Сикорский — русский и американский авиаконструктор, ученый, изобретатель. Сикорский родился в Киеве, жил и работал в Петербурге, в 1919 году эмигрировал в США.
Создатель четырехмоторного самолета «Русский витязь» (1913 год), тяжелого четырехмоторного бомбардировщика и пассажирского самолета «Илья Муромец» (1914 год), трансатлантического гидроплана, серийного вертолета одновинтовой схемы (США, 1942 год).
На Украине безосновательно считают авиаконструктора украинцем, хотя сам Сикорский называл себя русским. Его отец состоял в «Киевском клубе русских националистов», а в эмиграции в США, где Сикорский оказался после Октябрьской революции, он, по некоторым данным, вступил в местный «Русский национальный союз».