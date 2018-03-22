Татьяна Мармазова: 5 сценариев распада Украины — НА «Харьков»

Или включаешь компьютер, заходишь в интернет, чтобы прочесть новости, мнение экспертов в виде рецепта-прогноза, как решить политический кризис на Украине , или узнать о смене киевского режима, развязавшего войну в Донбассе. В надежде на то, что все будет, как и прежде, до второй гражданской.

И в сотый, тысячный раз с ужасом понимаешь, что, как прежде, уже не будет… Может ли Украина выжить как государство в условиях олигархо-клановой экономики и политики, оставаясь даже в условиях проводимой реформы децентрализации унитарной страной? Нет. И не могла, и не может.

ЕС и Децентрализация в том виде, в котором она осуществляется, не решит политический кризис на Украине. А деньги МВФ США не спасут деградирующую экономику, а только подкормят военных монстров и осядут в карманах правящей киевской верхушки. Мнение множества экспертов сводится к печальному выводу — Украину ждет распад на несколько частей. И причин для такого вывода более, чем предостаточно.

Лоскутность Украины была определена исторически и политически. И потому, что государство было создано искусственно, сверху, разделив в одно мгновение население страны на тех, кто потерял, и тех, кто приобрел Родину. И потому, что клановость в экономике и политике программировала реальность. И потому, что руководство страны не было заточено под поиск объединяющей идеи. И потому, что не были созданы политические условия для создания и взращивания новой (не кумовской) элиты. И, конечно же, потому, что определенным внешнеполитическим силам Украина нужна как русофобский антиправославный плацдарм.

16 марта исполняется ровно 100 лет со дня подписания Брестского мира, заложившего основу, как и многие другие события Первой мировой и первой гражданской войн, судьбоносных для русского народа геополитических изменений. О последствиях этих изменений так писал в те дни Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Тихон:

«Благословен мир между народами… И несчастный русский народ, вовлеченный в братоубийственную кровавую войну, нестерпимо жаждал мира… Но тот ли это мир, о котором молится Церковь, которого жаждет народ? Заключенный ныне мир, по которому отторгаются от нас целые области, населенные православными народом, и отдаются на волю чуждого по вере врага, а десятки миллионов православных людей попадают в условия великого духовного соблазна для их веры, мир, по которому искони православная Украина отделяется от братской России и стольный град Киев, мать городов русских, колыбель нашего крещения, хранилище святынь, перестает быть городом державы Российской, мир, отдающий наш народ и русскую землю в тяжкую кабалу, — такой мир не даст народу желанного отдыха и упокоения, Церкви же православной принесет великий урон и горе, а отечеству неисчислимые потери…».

Даже последующая в ноябре 1918 г. денонсация РСФСР Брестского мирного договора не изменила по сути первый политический шаг к оформлению будущего раскола Русского мира. В этих словах Святейшего Патриарха Тихона и боль, и политический прогноз, но и спасение — подсказка правильного, истинного для Украины пути. Пока же власть в Киеве слушает иные подсказки.

Ну и что, что президент Порошенко неоднократно заявлял, что не допустит внеочередных выборов, так как они могут быть использованы для раскачивания внутренней ситуации на Украине внешними силами? А Национальная разведка США взяла да и выпустила новый доклад о возможных досрочных выборах на Украине, обосновав их констатацией напряжённого социального и экономического положения страны и недовольства населения.

По плану президентские выборы должны состояться весной 2019 г., а парламентские — весной 2019 г. Но это по плану, а заокеанские партнеры (кукловоды) так не думают. Как отмечают многие политологи, Соединенные Штаты готовы принять важное решение по перезагрузке всей политической системы на Украине по двум причинам: во-первых, функционирование проекта «Украина — Анти-Россия» требует продолжения, а киевская власть себя дискредитировала, нужны хоть какие-то изменения; во-вторых, на отправленных в отставку украинских деятелей можно списать все ошибки и просчеты с проведением реформ (на деле — переформатированием государства под внешнее управление), вызвавшие недовольство народных масс.

Румыния и Венгрия. Поэтому, что бы ни говорил нынешний президент Украины, как бы ни восторгались его гениальностью и умом пообщавшиеся с ним украинские блогеры, а решение по досрочным выборам принимать не ему. Киевская власть настолько слаба и неуважаема международным сообществом, что позволяет представителям ряда стран высказывать территориальные претензии к Украине. Основными претендентами на «зазихание» в сторону украинских территорий выступают Польша

Польша претендует на часть Западной Украины — Галицию, на Закарпатье претендует Венгрия, а Румыния мечтает о присоединении Буковины. Во всех данных регионах с конца 90-х годов проводится этими странами активная агитация за позицию европейских стран-соседей, выделяются на государственном уровне стран ЕС денежные гранты и исследования, целью которых является информационное сопровождение идей автономизации и децентрализации.

Начиная с 2001 г., идет процесс выдачи паспортов местному населению со стороны заинтересованных европейских стран. Возможность получения венгерского гражданства по упрощенной процедуре получили более 200 тысяч представителей венгерской диаспоры Закарпатья. А на Буковине, Одессе, Николаеве румынскими властями за последние полтора десятка лет было выдано более 300 тысяч паспортов.

Данные обстоятельства только усиливают центробежные силы на Украине, что изменяет и международную политическую обстановку. Так, в последнее время отношения между Варшавой и Киевом сильно ухудшились. Польша не приемлет курс Украины на культивирование бандеровщины и героизацию боевиков ОУН-УПА и фактически заявила о своих территориальных претензиях на Галичину, обозначив данную территорию в принятых поправках к закону об Институте национальной памяти как «Восточная Малопольша».

Общеизвестно, что в Польше идет формирование общественного мнения в отношении к части западноукраинских земель. приняты соответствующие законы для реституции и подписано более двух сотен реституционных исков. О территориальных претензиях высказываются польские политики и дипломаты, на одном из польских информационных каналов («TVN 24») во время прогноза погоды города Львов Ровно были причислены к Польше. Способствует данным настроениям и социально-экономическое положение на Украине, массовая миграция украинского населения в Польшу, упрощенная система получения для жителей Галиции карты поляка, подтверждающей их этническую принадлежность.

Румыния не отстает от Польши в своих желаниях расширить территорию страны за счет украинских земель. Первая попытка Бухареста в 2009 г. была более, чем удачной, когда по решению Международного суда к Румынии отошла часть суши богатой углеводородами возле острова Змеиный. А в феврале этого года бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил о своем желании внести в ближайшее время на утверждение румынского парламента декларацию о денонсации пакта Молотова-Риббентропа, что даст возможность, по утверждениям Траяна Бэсеску, Румынии претендовать территориально на Буковину, часть Одесской области и Молдавию

Подогревает ситуацию очередное заявление киевских властей о принятии в ближайшее время Радой закона о государственном языке, который ограничит использование языков нацменьшинств в образовательных учреждениях. До этого крайнее недовольство поляков, румын и венгров вызвало решение Конституционного суда Украины об отмене закона Кивалова-Колесниченко «Об основах государственной языковой политики».

Население Закарпатья, тяготеющее ментально к соседним европейским странам, поставило впервые вопрос об автономии еще в 1991 года, когда одновременно с голосованием о независимости Украины прошло голосование об автономии Закарпатской области и автономии Береговского района. Тогда идею автономии поддержало 80% жителей региона. А весной 2016 г. депутаты Закарпатского областного совета проголосовали за предоставление региону автономии и обратились с соответствующими требованиями к Киеву. Венгерские политики и дипломаты активно поддерживают в этом вопросе венгров, проживающих в Закарпатье. В 2014 г. премьер-министр Венгрии заявил о праве венгров, проживающих на Украине, иметь двойное гражданство и свою автономию.

Провокация украинских националистов, устроивших погром в начале марта 2018 г. в помещении Общества венгерской культуры Закарпатья, вызвала решительный протест со стороны венгерского правительства, обратившегося в ОБСЕ создать мониторинговую миссию ОБСЕ для Закарпатья. Как заявил заместитель главы миссии Александр Хуг , Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ усилила мониторинг ситуации в Закарпатье: непрерывное патрулирование ведется из Ивано-Франковска . Однако МИД Венгрии, исходя из ситуации в регионе, 14 марта обратился к своим согражданам с настоятельной рекомендацией не посещать территорию украинского Закарпатья из-за предполагаемых в течение 16-18 марта провокаций.

Как справедливо подметили ряд экспертов, удивительным образом в одно и то же время Польша напомнила о Восточной Малопольше, представители Румынии заявили о денонсации пакта Риббентропа-Молотова с целью пересмотра установленных по итогам Второй мировой войны границ, а Венгрия попросила введения миротворцев в Закарпатскую область для защиты интересов венгров, проживающих в Закарпатье.

Складывается впечатление, что Украину намеренно продолжают превращать в жертву, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, ввергнув ее в пучину масштабной гражданской войны, создав на границе с Россией нестабильную проблемную территорию. Страны ЕС продолжают преследовать свою цель в отношении Украины. В феврале Еврокомиссией была создана рабочая группа с целью выработки среднесрочной стратегии (2-3 года) Евросоюза по вопросу будущего устройства Украины и состоялось ее первое заседание.

Эта попытка ряда европейских стран, в том числе стран, территориально соседствующих с Украиной, повлиять на урегулирование украинской проблемы. Заседание рабочей группы проходило в закрытом режиме, результаты его не были оглашены. В дополнение к вышесказанному приведу еще один факт, который способен стать серьезным поводом к пересмотру украинских границ.

22 января 2018 г. группа внефракционных депутатов из партии «Свобода» и партии «Национальный корпус» зарегистрировали законопроект № 7521 «О правопреемстве Украины относительно Украинской Народной Республики», принятие которого может повлечь за собой распад Украины, так как границы УССР и УНР совершенно не совпадают. Дело все в том, что у государства Украина существует ряд проблем с юридическим закреплением границ на международном уровне.

Демаркация восточной границы Украины с Россией до настоящего времени так и не состоялась, а западная граница была определена в 1975 г. в Хельсинки международно-правовым актом, окончательно утвердившим итоги Второй мировой войны и закрепившим территориальные границы СССР (в том числе входившей в состав Союза УССР). Поэтому отказ современной Украиной от правопреемства УССР создаст более чем нестабильную территориальную ситуацию в регионе. Да и международному сообществу прибавится головной боли — ведь УССР является одним из учредителей ООН . Так какой же все-таки сценарий ждет Украину в ближайшем будущем?

В конце февраля 2018 г. Российским советом по международным делам (РСМД) и Региональным Бюро Фонда им. Фридриха Эберта по вопросам сотрудничества и мира в Европе ( Вена ) был проведена презентация итогов совместного проекта «Форсайт по Украине: четыре сценария развития Украины до 2027 г.». Данный проект был подготовлен группой экспертов из Украины, России, стран ЕС и США и включает в себя четыре варианта сценария.

Сценарий №1 подготовлен Андрем Кортуновым (гендиректором РСМД) и Алексем Семением (директором киевского Института глобальных трансформаций), в котором Украина, по мнению авторов, должна стать «новой моделью государства европейской периферии» в результате децентрализации, как экономической, так и политической. При этом институты государственной власти будут ослабевать, а активность позиции гражданского общества расти и играть основную роль. Данный вариант развития событий на Украине предполагает: досрочные президенсткие выборы в стране в конце 2018 г. ; продолжение боевых действий в Донбассе до 2021 г. ; реинтеграцию территорий ДНР и ЛНР, согласно минским соглашениям, в состав Украины; ослабление роли силовиков; приход в результате президентских выборов абстрактного политического лидера Владимира Кармалюка (ассоциация с Устимом Кармалюком — лидером крестьянского восстания на Украине в начале XIX века).

Сценарий № 2 разработан Сэмюэлем Чарапом (старшим научным сотрудником американской корпорации Rand) и Александром Чалым (укранским дипломатом, президентом консалтинговой компании «Грант Торнтон Украина») и моделирует переход Украины путем принятия новой Конституции к «немецкой парламентской системе с влиятельным Конституционным судом к 2024 г. Кроме того, данный сценарий предполагает: плановые парламентские и президентские выборы в 2019 г. ; избрание на должность президента нового волевого и харизматичного политического лидера, которого авторы презентовали как Ярослава Мудрого ; объявление Киевом внеблокового статуса страны; публичный (на заседании Генеральной Ассамблее ООН ) отказ руководством страны от идей ультраправого национализма; реинтеграцию ДНР и ЛНР в состав Украинского государства к 2027 г. при условии „дать показания“.

Сценарий № 3 (самый пессимистичный из всех) подготовлен Блашем Ярабиком (экспертом Фонда Карнеги) и Симоном Вайсом (сотрудником Фонда им. Фридриха Эберта), по которому на Украине военный конфликт замораживается, сохраняется власть нынешнего президента Порошенко и украинская правящая верхушка отказывается от идеи федерализации. В этом случае эксперты прогнозируют: безуспешные попытки консолидации центральной власти в Киеве, которые заканчиваются приходом к управлению страной ультраправых сил; снятие с повестки дня вопроса о реинтеграции республик Донбасса; военный переворот в 2024 г. и установление ультраправыми авторитарного режима на Украине; разрыв экономических и политических связей с Россией; дистанцирование европейских стран от Украины, но сохранение финансовой и военной помощи со стороны США (необходим форпост в борьбе с Москвой ); эскалацию вооруженных конфликтов с участием крымско-татарских активистов и ветеранов добровольческих батальонов, в т.ч. в Крыму ; резкое снижение уровня жизни в стране, связанного с коррупцией и потерей для украинской продукции рынка РФ.

Над сценарием № 4 работали директор берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолин Зассе и Райнхард Крумм. Экспертами спрогнозирован приход к власти на Украине технократического правительства, которое проводит реформы „сверху вниз“ — они опираются на „модернизированную промышленность и сельское хозяйство“. Сценарий включает в себя: постепенный отказ от войны, как консолидирующей украинское общество силы; признание де-факто присоединения Крыма к России и самостоятельность ДНР и ЛНР; переформатировку в Раде трех примерно равных политических игроков — обновленную партию на основе „Блока Петра Порошенко“ (сам президент уйдет из политики, обеспечив себе иммунитет), „Блок Юлии Тимошенко“ и „Оппозиционный блок“, при этом видится укрепление позиций Юлии Тимошенко ; новые торговые соглашения, как с ЕС, так и со странами Евразийского союза ; окончательное урегулирование политических вопросов по Крыму и Донбассу к 2027 г. Думаю, что взяв за основу только данные четыре сценария будущего Украины, можно смоделировать и другие варианты развития событий.

Открытыми же остаются вопросы:

Где на Украине тот политический лидер или политическая сила, способные консолидировать общество и разоружить различные военизированные формирования, готовые признать результаты референдумов республик Донбасса, сев за стол переговоров с их лидерами?

Кто и каким образом заставит работать тех украинских боевиков, которые привыкли воевать и грабить?

Какие политические силы и лидеры обеспечат мир?

Мне же при вопросе о будущем украинского государства вспоминается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в феврале 2017 г., в котором он озвучил несколько важных тезисов по Украине. А именно: Украина — это зона влияния России. И Россия предлагает всем остальным странам отказаться от бесперспективного и невыгодного для них проекта.

Инструментом решения украинской проблемы будет децентрализация, которая приведет либо к дезинтеграции, либо к пересборке украинского государства на новых условия. И это вопрос — дело России; Если Европа и США не готовы услышать Москву и принять эти предложения, то мы готовы подождать пока они продолжат с проектом „Украина“ свой „забег по граблям“. Как сказал в своей первомартовской речи Президент России Владимир Путин : „Нас никто не слушал. Послушайте сейчас“… Мне по душе сценарий № 5 — пересборка.

Новостное агентство „Харьков“

Татьяна Мармазова