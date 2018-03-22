Надежда под стражей — Киев переписал нацгероя в нацпреступника

Доигралась Надя в большую политику. Получила все, что обещал ей генпрокурор незалежной Юрий Луценко при поддержке большинства в Верховной раде . Сначала оно проголосовало за привлечение Савченко к уголовной ответственности, затем за снятие с нее депутатской неприкосновенности. И наконец — за ее задержание и арест с немедленным помещением в ближайший от зала заседания изолятор СБУ . Туда ей вежливо предложили проехать на авто, но Надежда предпочла оставшиеся на свободе минуты провести с народом — арестантку на ее пути окружали сочувствующие сторонники.

Последней каплей доказательства вины перед родиной этой несостоявшейся революционерки стала запись ее переговоров с соратниками по антигосударственной деятельности. Савченко, да, произносила слово «переворот». И количество и калибр оружия, с которым следует идти на Раду, тоже обсуждались. Так что генпрокурору никто не возражал, когда он прилюдно зачитал официальное «подозрение» в совершении преступлений по нескольким статьям УК Украины . Суть его в том, что, как сказал тот же Луценко на заседании регламентного комитета Рады, «Савченко и глава „Офицерского корпуса“ Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине».

Надежда Савченко на заседании Рады вела себя одновременно пафосно и пофигистски. Во всяком случае, странно для взрослого человека, которому небезразлична его собственная судьба. О записи компрометирующего ее «антигосударственного разговора» высказалась в том смысле, что говорила так специально, потому что хотела напугать власть. И тут же опять «напугала» словами о том, что депутаты совершают «теракты экономические, финансовые, теракты с коммунальными платежами и законодательством Украины». Право на критику обосновывала, как обычно, тем, что томилась по «московским тюрьмам» и кровно выстрадала высокое признание незалежной родиной своих боевых заслуг.

Признания-то ее, конечно, лишили, Савченко больше не Герой Украины. Она снова стала просто героем. Для тех, кто называл ее так, когда в России ее приговорили к 22 годам заключения за фактически военное преступление против российских граждан. И для тех, кто встречал ее после помилования российским президентом. А теперь и для тех, кто согласен с ее требованием в прощальном, еще депутатском, слове — принять закон о выборах и сломать существующую на Украине систему конституционным способом.

Может быть, именно так и надо начинать президентскую кампанию? Свою мечту о президентском кресле Надя не скрывала никогда. И хорошо знает, как тепло принимают на Украине женщин, только что выпущенных из тюрьмы, — стриженые ли они или с косой, босые или в лубутенах на коляске…

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