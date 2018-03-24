Украинский телеканал оспорит в суде предупреждение за показ советских фильмов

Украинский телеканал «Интер» считает необоснованными санкции нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания за якобы нарушение закона «О телевидении и радиовещании». «На самом деле телеканалу было вынесено предупреждение за то, что транслировал любимые большинством телезрителей фильмы „Ирония судьбы, или С лёгким паром!“ и » Москва слезам не верит», — говорится в заявлении в Facebook.

Отмечается, что фильмы получили от властей разрешительные документы для телевизионного показа на территории Украины.

Между тем, телеканалу пришлось убрать фильмы из сетки трансляции в связи с санкцией нацсовета Украины.

«Интер» будет добиваться в судебном порядке защиты интересов телеканала и своих зрителей», — подчеркнули в пресс-службе канала.

Ранее сообщалось, что двум украинским телеканалам вынесли предупреждение за трансляцию советских фильмов.