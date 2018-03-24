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Украинский телеканал оспорит в суде предупреждение за показ советских фильмов
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Украинский телеканал оспорит в суде предупреждение за показ советских фильмов 

RT на русском 48 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Украинский телеканал «Интер» считает необоснованными санкции нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания за якобы нарушение закона «О телевидении и радиовещании». «На самом деле телеканалу было вынесено предупреждение за то, что транслировал любимые большинством телезрителей фильмы „Ирония судьбы, или С лёгким паром!“ и »Москва слезам не верит», — говорится в заявлении в Facebook.
Отмечается, что фильмы получили от властей разрешительные документы для телевизионного показа на территории Украины.
Между тем, телеканалу пришлось убрать фильмы из сетки трансляции в связи с санкцией нацсовета Украины.
«Интер» будет добиваться в судебном порядке защиты интересов телеканала и своих зрителей», — подчеркнули в пресс-службе канала.
Ранее сообщалось, что двум украинским телеканалам вынесли предупреждение за трансляцию советских фильмов.
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