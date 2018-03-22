Двум украинским телеканалам вынесли предупреждение за трансляцию советских фильмов

Ранее сообщалось, что на Украине проверят два телеканала из-за показа «Иронии судьбы» и «Кавказской пленницы».

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