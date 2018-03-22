Двум украинским телеканалам вынесли предупреждение за трансляцию советских фильмов 

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалам «Интер» и «СТБ» за трансляцию советских фильмов с участием актёров, которые «создают угрозу национальной безопасности». Как отмечается, телеканалы показали киноленты «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Любовь и голуби».
Ранее сообщалось, что на Украине проверят два телеканала из-за показа «Иронии судьбы» и «Кавказской пленницы».