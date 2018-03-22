Биография Надежды Савченко

После окончания школы получила специальность модельера-дизайнера.

Училась на факультете журналистики Университета «Украина».

В 2009 году окончила Харьковский университет Воздушных Сил.

Проходила службу штурманом-оператором Ми-24 3-го отдельного полка армейской авиации Воздушных сил Украины в городе Броды (Львовская область).

Затем поступила на службу по контракту радисткой железнодорожных войск Вооруженных Сил Украины, позже подписала контракт на службу в 95-й аэромобильной бригаде в Житомире

С 2004 по 2005 год в составе украинского миротворческого контингента принимала участие в миссии в Ираке , где прослужила шесть месяцев стрелком 3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона.

В 2014 году принимала участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в качестве добровольца батальона Айдар.

Антон Волошин. По данным Следственного комитета РФ, в июне 2014 года во время военных действий в районе Луганска Савченко, узнав координаты расположения группы российских журналистов ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, передала их украинским вооруженным формированиям. По этим координатам был произведен артиллерийский обстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк

После этого Савченко без документов под видом беженки пересекла границу России и была задержана при проверке документов.

По ходатайству следствия судом в отношении Савченко была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В сентябре 2014 года, находясь под стражей в РФ, съездом партии «Батькивщина» она была выдвинута кандидатом депутаты Верховной рады Украины. При этом в списке партии Савченко значилась под первым номером.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах в Верховную раду Украины она была избрана депутатом по партийному списку.

7 ноября ради депутатского статуса Савченко написала рапорт об увольнении из армии Украины.

19 ноября стало известно, что Центризбирком Украины зарегистрировал Надежду Савченко народным депутатом, а 27 ноября она была приведена к присяге народного депутата без личного присутствия в зале парламента.

21 марта 2016 года Донецкий суд Ростовской области признал Савченко виновной в гибели российских журналистов. 22 марта суд приговорил ее к 22 годам заключения в колонии общего режима

25 мая 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Надежды Савченко. В тот же день она была освобождена из российской тюрьмы и передана Украине на основании ратифицированной Украиной и Россией Европейской хартии о передаче осужденных лиц.

15 декабря 2016 года Надежда Савченко была исключена из фракции «Батькивщина» в парламенте.

В конце декабря 2016 года Савченко объявила о создании движения «РУНА», целью которой будет построение на Украине децентрализованного унитарного государства. Позднее движение «РУНА» заявило о прекращении сотрудничества с Савченко из-за разногласий.

В апреле 2017 года Савченко сообщала, что ее избрали главой украинской партии «Наступ» ("Наступление"). Также было принято решение изменить название партии на «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». 19 июля 2017 года Минюст Украины зарегистрировал партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

В парламенте Надежда Савченко делала громкие и противоречивые заявления, которые вызывали негативную реакцию в украинском обществе.

В 2016 году Савченко заявила, что должна стать президентом и если украинский народ об этом попросит, то она готова.

Савченко неоднократно выступала против боевых действий в Донбассе. Кроме того, многие украинские депутаты негативно отреагировали на предложение Савченко вести переговоры с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Она также выступила за легализацию торговых связей с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса и не раз обвиняла власти в затягивании процесса обмена пленными.

15 марта 2018 года парламент Украины исключил внефракционного депутата Надежду Савченко из комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

22 марта 2018 года Верховная рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, дав согласие на привлечение ее к уголовной ответственности. Она была задержана в здании парламента. По заявлению генерального прокурора Украины Юрий Луценко , у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала теракт в здании парламента. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана , которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».

Надежда Савченко была удостоена звания Героя Украины (2015), награждена украинским орденом «За мужество» 3-й степени (2014).