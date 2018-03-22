Ещё
Экс-глава МГБ ДНР: Агент Кремля Луценко борется с врагом России Савченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава МГБ ДНР: Агент Кремля Луценко борется с врагом России Савченко 

Украина.ру 58 минут назад
Фото: Украина.ру
«Я считаю, что Надя Савченко, как была врагом России, так им и остаётся. А вот завербованным агентом Кремля является генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он, обращаясь с ходатайством к Верховной Раде о привлечении Савченко к уголовной ответственности, борется с врагом России. Как вам такая версия? В общем, наш человек Луценк, борется с Надюхой, будущим президентом Украины, которая станет еще ярче отстаивать украинские интересы, чем компрадор Порошенко», — иронизирует Пинчук.
П/к «Союз добровольцев Донбасса\: текущая деятельность и перспективы развития»
Он подверг сомнению утверждение прокуратуры Украины о том, что Савченко могла быть причастна к вывозу с территории ДНР на Украину оружия.
«Вы поймите одну простую вещь: Украина до такой степени набита оружием, что если бы вы сейчас приехали в Киев, то, пройдясь по рынкам, смогли бы купить небольшой танк и даже возможно ракетно-зенитную систему. Какого черта везти все это с передовой? С линии фронта через десять кордонов, зачем? Я такой явной необходимости не вижу», — считает Пинчук.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что следствие располагает фактами участия представителей России в содействии депутату парламента Надежде Савченко и руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану в подготовке вооруженного переворота на Украине.
В частности, генпрокурор считает, что следователи установили факты передачи российскими военнослужащими оружия Савченко и Рубану. Он назвал фамилии и позывные, которые, по словам Луценко, принадлежат этим военнослужащим.
Подчеркивается, что инкриминируемые Савченко статьи УК Украины следует квалифицировать как особо тяжкие, а это предусматривает содержание под стражей.
Украина.ру: последние новости
Бедные украинцы: Сколько можно купить сала на одну - «Корреспондент» Геращенко пророчит Савченко 10 лет заключения У Порошенко один выход: объявить войну и тут же сдаться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии128
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию67
Мэй может остаться без поддержки51
Савченко задержана355
Обязательное медстрахование предложили отменить357
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение