Экс-глава МГБ ДНР: Агент Кремля Луценко борется с врагом России Савченко

«Я считаю, что Надя Савченко, как была врагом России , так им и остаётся. А вот завербованным агентом Кремля является генпрокурор Украины Юрий Луценко . Он, обращаясь с ходатайством к Верховной Раде о привлечении Савченко к уголовной ответственности, борется с врагом России. Как вам такая версия? В общем, наш человек Луценк, борется с Надюхой, будущим президентом Украины, которая станет еще ярче отстаивать украинские интересы, чем компрадор Порошенко», — иронизирует Пинчук.

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Он подверг сомнению утверждение прокуратуры Украины о том, что Савченко могла быть причастна к вывозу с территории ДНР на Украину оружия.

«Вы поймите одну простую вещь: Украина до такой степени набита оружием, что если бы вы сейчас приехали в Киев, то, пройдясь по рынкам, смогли бы купить небольшой танк и даже возможно ракетно-зенитную систему. Какого черта везти все это с передовой? С линии фронта через десять кордонов, зачем? Я такой явной необходимости не вижу», — считает Пинчук.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что следствие располагает фактами участия представителей России в содействии депутату парламента Надежде Савченко и руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану в подготовке вооруженного переворота на Украине.

В частности, генпрокурор считает, что следователи установили факты передачи российскими военнослужащими оружия Савченко и Рубану. Он назвал фамилии и позывные, которые, по словам Луценко, принадлежат этим военнослужащим.

Подчеркивается, что инкриминируемые Савченко статьи УК Украины следует квалифицировать как особо тяжкие, а это предусматривает содержание под стражей.