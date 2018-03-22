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В Запорожье АТОшники нахамили депутатам и подрались с полицией
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В Запорожье АТОшники нахамили депутатам и подрались с полицией 

Украина.ру 39 минут назад
Фото: Украина.ру
Как пишет агентство «Интерфакс-Украина», в четверг группа участников операции, в том числе прибывшие из Бердянска, пытались прорваться на сессию Запорожского облсовета, чтобы высказать депутатам ряд претензий, в том числе относительно предоставления государством земли для украинских военных в зоне проведения операции в Донбассе.
Они хотели пройти в сессионный зал, однако полиция преградила им путь, поскольку те не имели пропусков для входа в здание. После словесной перепалки с правоохранителями бойцов все же пропустили в сессионный зал.
Однако депутаты отказали им в выступлении, поскольку те громко кричали, и не хотели придерживаться установленного сессией регламента. Недовольные действиями депутатов участники силовой операции вышли на улицу, где произошли столкновения с полицией.
Один из протестующих — военный из Бердянска — был задержан. Участники акции пытались заблокировать проезд служебного автомобиля с задержанным соратником, однако им это не удалось.
Митингующие сообщили, что среди них есть пострадавшие.
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