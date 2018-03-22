В Киеве ищут внутреннюю угрозу, чтобы «дотянуть» до выборов, заявил эксперт

В четверг парламент Украины по представлению Генпрокуратуры дал согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подозревают в подготовке теракта в здании парламента. Депутата задержали в тот же день в здании парламента.

"В этом контексте (президентские выборы на Украине) власти, чтобы дотянуть до выборов, ищут внутреннюю угрозу. Сейчас они выбрали в качестве внутренней угрозы бывшую национальную героиню Надежду Савченко", — сказал эксперт РИА Новости.

При этом Мартынов считает ситуацию с Савченко сюрреалистичной. «Вот этот весь генезис — превращение в национального героя, депутата и вполне себе респектабельную даму, а затем в преступника, которого надо немедленно арестовать —удивительно, как на Украине всё быстро меняется. Это абсолютная фантасмагория и сюрреализм. Но не как на полотнах великих художников, а сюрреализм в реальности», — отметил он.

По мнению эксперта, украинским властям не нужны логические объяснения для принятия решений. «Сейчас нужны какие-то условные ходы, чтобы какая-то часть населения в это поверила», — добавил Мартынов.