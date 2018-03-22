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В Киеве ищут внутреннюю угрозу, чтобы «дотянуть» до выборов, заявил эксперт
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В Киеве ищут внутреннюю угрозу, чтобы «дотянуть» до выборов, заявил эксперт 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Власти Украины ищут «внутреннюю угрозу», чтобы «дотянуть» до президентских выборов, на эту роль они выбрали депутата Надежду Савченко, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
В четверг парламент Украины по представлению Генпрокуратуры дал согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подозревают в подготовке теракта в здании парламента. Депутата задержали в тот же день в здании парламента.
"В этом контексте (президентские выборы на Украине) власти, чтобы дотянуть до выборов, ищут внутреннюю угрозу. Сейчас они выбрали в качестве внутренней угрозы бывшую национальную героиню Надежду Савченко", — сказал эксперт РИА Новости.
При этом Мартынов считает ситуацию с Савченко сюрреалистичной. «Вот этот весь генезис — превращение в национального героя, депутата и вполне себе респектабельную даму, а затем в преступника, которого надо немедленно арестовать —удивительно, как на Украине всё быстро меняется. Это абсолютная фантасмагория и сюрреализм. Но не как на полотнах великих художников, а сюрреализм в реальности», — отметил он.
По мнению эксперта, украинским властям не нужны логические объяснения для принятия решений. «Сейчас нужны какие-то условные ходы, чтобы какая-то часть населения в это поверила», — добавил Мартынов.
Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.
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