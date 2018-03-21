В Совфеде оценили последствия разрыва экономических связей России и Украины

Правительство Украины в среду проголосовало за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией, рассчитанной до 2020 года. Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ была подписана премьерами двух стран в июне 2011 года. Она предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Болезненный разрыв

"Экономические отношения между нашими странами выстраивались десятилетиями и имели глубокие корни, поэтому в рамках программы экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы были очерчены не только основные направления режима свободной торговли товарами и защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, но и обеспечение свободного передвижения граждан, сотрудничество в области технического регулирования, инноваций и научных исследований, приграничное и межрегиональное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество", — отметил законодатель.

Возникает вопрос: украинская сторона планирует прекратить все взаимоотношения с Россией или хочет очередной раз только привлечь к себе внимание мировой общественности, заявив о том, что не желает иметь дел с РФ, сказал Васильев. По мнению сенатора, чрезвычайно важно понять, насколько далеко Украина готова пойти и в зависимости от этого выстраивать свою политику.

"Мы, по сути, еще ни разу всерьез не ответили Украине на их провокации. Киев уверен, что российская власть не допустит шагов, которые ударят по братскому украинскому народу, поэтому и принимаются подобные решения. Однако терпение России не безгранично и решение "Газпрома" — это была лишь первая ласточка", — подчеркнул Васильев.

По его словам, фактически Украина убивает свою промышленность. Если до этого шага была призрачная надежда на постепенное восстановление экономической безопасности страны, что рано или поздно украинские власти одумаются и поймут — закрывая крупнейшие заводы и фабрики, продукция которых была ориентирована на российского потребителя, они, по сути, уничтожают собственное государство. «Так что сейчас говорить об Украине как независимом и экономически развитом государстве уже не приходится. Никакой модернизации промышленных предприятий, никаких новых рабочих мест, никаких новых производств — вот итог подобного решения», — отметил Васильев.

"Поэтому с учетом глубокой экономической интеграции двух стран, болезненный разрыв будет, прежде всего, для украинской стороны. А негативный эффект будет долгосрочным", — сказал политик. Российская сторона за последние несколько лет фактически провела замещение импорта и на ней негативный эффект скажется в меньше степени. «Истина, проверенная временем — Украина без России не может заявлять о себе как экономически развитое и финансово независимое государство», — уверен Васильев.