Рада объявила выборы в Крыму нелегитимными

Верховная рада назвала нелегитимными выборы президента России в Крыму

Верховная рады Украины считает нелегитимными выборы президента России в Крыму Севастополе . Об этом говорится в соответствующем закононпроекте украинского парламента . Как отмечается, за текст документа проголосовали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект о непризнании президентских выборов в России

Также стало известно, что украинский лидер Пётр Порошенко раскритиковал проведение президентских выборов на территории Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.