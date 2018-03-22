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Рада объявила выборы в Крыму нелегитимными
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Верховная рада назвала нелегитимными выборы президента России в Крыму 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Верховная рады Украины считает нелегитимными выборы президента России в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в соответствующем закононпроекте украинского парламента. Как отмечается, за текст документа проголосовали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект о непризнании президентских выборов в России.
Также стало известно, что украинский лидер Пётр Порошенко раскритиковал проведение президентских выборов на территории Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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