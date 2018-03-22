Рада объявила выборы в Крыму нелегитимными

Верховная рады Украины считает нелегитимными выборы президента России в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в соответствующем закононпроекте украинского парламента. Как отмечается, за текст документа проголосовали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект о непризнании президентских выборов в России.
Также стало известно, что украинский лидер Пётр Порошенко раскритиковал проведение президентских выборов на территории Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.