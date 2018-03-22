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Опубликовано видео, из-за которого арестовали Савченко
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Опубликовано видео, из-за которого арестовали Савченко 

BFM.RU 52 минуты назад
Генпрокуратура Украины представила видео, которое станет основным доказательством в деле против депутата Верховной рады Надежды Савченко. Этот ролик, съемка которого велась скрытой камерой, сегодня продемонстрировали в ходе заседания украинского парламента, после чего с Савченко сняли депутатскую неприкосновенность. Затем ей предъявили подозрение, задержали в здании Рады и доставили в СБУ.
По данным Генпрокуратуры Украины, видео было снято 1 декабря 2017 года на территории воинской части в городе Хмельницкий. В видео женщина, похожая на Надежду Савченко, разговаривает с руководителем «Офицерского корпуса» Владимиром Рубаном. По ее словам, надеяться, что действующий президент Украины Петр Порошенко проиграет предстоящие выборы, самонадеянно. Вместо этого женщина в кадре предлагает физически уничтожить Порошенко и высокопоставленных представителей украинского парламента.
«Юлька (Юлия Тимошенко — Ред.) не устраивает ни Россию, ни Америку. Она ему будет не конкурент… Я предлагаю переворот. Их надо убрать физически, всех и сразу за один день… Надо сделать так, чтобы они бежали. Меня меньше интересует правительственный квартал, а больше — их дома. Надо сделать так, чтобы им было некуда возвращаться», — говорит женщина на видео.
Рада перед задержанием Савченко дала согласие на привлечение ее к уголовной ответственности и арест. Генпрокуратура Украины подозревает нардепа в подготовке теракта в здании парламента.
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