Мосийчук не исключает, что украинцы хотят взорвать Раду и перебить руководство страны

Парламентарий признаёт, что общественность не испытывает никаких симпатий к властям.

«Хотят ли люди, чтобы взорвали парламент? Я этого не исключаю. Хотят ли люди, чтобы убили руководство государства? Я этого не исключаю. Почему? Потому что люди не увидели за эти четыре года ничего того, чтобы было сделано для них, для того, чтобы победить в войне», — заявил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала NewsOne.

Согласно опросу Центра социальных исследований «София», 73,4% жителей Киева, по 86% одесситов и харьковчан не довольны деятельностью президента Украины Петра Порошенко . 18 марта корреспондент издания Ukraina.ru пообщался с участниками марша за импичмент главы государства. Все пришедшие в один голос говорят, что так жить невозможно: власти обещают одно, а по факту занимаются фальсификациями, манипуляциями и воровством. Доля недовольных в обществе растёт, но лишь единицы из них готовы к активным действиям.

«Учитывая убийство Шаповала, учитывая покушение на меня, учитывая убийство моей помощницы Амины Окуевой, учитывая подрыв Тимура Махаури на Бесарабке в центре Киева, я хочу сказать, что терроризм на Украину пришёл надолго и мы должны бороться», — сказал Мосийчук.

Ранее директор консалтинговой компаний William Invest Expert Виктор Медведь отметил, что в 2016 году уровень преступности на Украине вырос на 10% по сравнению с показателями 1996 года: почти 600 тысяч случаев против 550 тысяч. К тому же раскрываемость преступлений упала в три раза.