Ещё
Мосийчук не исключает, что украинцы хотят взорвать Раду и перебить руководство страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосийчук не исключает, что украинцы хотят взорвать Раду и перебить руководство страны 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Парламентарий признаёт, что общественность не испытывает никаких симпатий к властям.
«Хотят ли люди, чтобы взорвали парламент? Я этого не исключаю. Хотят ли люди, чтобы убили руководство государства? Я этого не исключаю. Почему? Потому что люди не увидели за эти четыре года ничего того, чтобы было сделано для них, для того, чтобы победить в войне», — заявил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала NewsOne.
Согласно опросу Центра социальных исследований «София», 73,4% жителей Киева, по 86% одесситов и харьковчан не довольны деятельностью президента Украины Петра Порошенко. 18 марта корреспондент издания Ukraina.ru пообщался с участниками марша за импичмент главы государства. Все пришедшие в один голос говорят, что так жить невозможно: власти обещают одно, а по факту занимаются фальсификациями, манипуляциями и воровством. Доля недовольных в обществе растёт, но лишь единицы из них готовы к активным действиям.
«Учитывая убийство Шаповала, учитывая покушение на меня, учитывая убийство моей помощницы Амины Окуевой, учитывая подрыв Тимура Махаури на Бесарабке в центре Киева, я хочу сказать, что терроризм на Украину пришёл надолго и мы должны бороться», — сказал Мосийчук.
Ранее директор консалтинговой компаний William Invest Expert Виктор Медведь отметил, что в 2016 году уровень преступности на Украине вырос на 10% по сравнению с показателями 1996 года: почти 600 тысяч случаев против 550 тысяч. К тому же раскрываемость преступлений упала в три раза.
Украина.ру: последние новости
Бедные украинцы: Сколько можно купить сала на одну - «Корреспондент» Геращенко пророчит Савченко 10 лет заключения У Порошенко один выход: объявить войну и тут же сдаться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии64
Савченко задержана330
Мэй может остаться без поддержки33
Обязательное медстрахование предложили отменить336
Генсек НАТО призвал Россию к ответу335
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение