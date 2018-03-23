Савченко сравнила украинские и российские СИЗО

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где бы не нарушалась человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали… в некоторых моментах даже хуже, чем СИЗО у врага", — сказала Савченко.

Ранее Савченко сделала заявление после задержания.