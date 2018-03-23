Ещё
Савченко сравнила украинские и российские СИЗО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Савченко сравнила украинские и российские СИЗО 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о том, что украинские СИЗО хуже российских. Трансляцию заседания суда в Киеве с ее участием ведет «112 Украина».
"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где бы не нарушалась человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали… в некоторых моментах даже хуже, чем СИЗО у врага", — сказала Савченко.
Ранее Савченко сделала заявление после задержания.
Газета.Ru: последние новости
Савченко объявила голодовку Савченко рассказала о встрече Захарченко и Тимошенко Савченко рассказала о страхе в глазах Порошенко
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением427
Путин обратился к нации153
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды45
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова62
Вернем летнее время
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение