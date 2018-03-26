План «Б» украинской власти: Перспективы дела Савченко

По сценарию Саакашвили

Напомню, что 9 марта на суде по выбору меры пресечения Владимира Рубану, стал известен текст подозрения в его адрес. В нем два эпизода с перевозкой оружия: ноябрьский и мартовский, на котором фигуранта и поймали на горячем. И нет упоминаний о том, что в ноябре в микроавтобусе с оружием была и Савченко. Но сама-то депутат, которая пришла и на суд по Рубану, конечно поняла — раз об этом эпизоде знают, значит и она в числе подозреваемых. Ведь в подозрении перечислены лица, с которыми она общалась, и ссылки есть на известные ей крамольные разговоры. Но зачем СБУ и ГПУ открывать эти карты, когда у нее на руках уже очевидно есть билет в Европу? Напомню, что Савченко вылетела из Киева 12 марта в 4 часа утра. И если бы она брала билет уже после задержания Рубана, об этом бы сразу раструбили.

А если бы ее опасались спугнуть, то Рубану поначалу вменили бы в вину только последнюю перевозку оружия. Даже брать его под арест было не обязательно. Но Савченко сначала дают понять, что она на крючке, но лишь после ее отлета в Европу вызывают в СБУ как свидетеля.

Думаю, кажущийся непрофессионализм спецслужб на самом деле лишь часть изначального сценария, плана «А». В нем надо было отпустить Савченко за границу. Авось, испугается уголовного преследования и не пожелает вернуться на родину. Конечно, тогда Луценко и Грицак говорили бы о заговоре и требовали экстрадиции депутата. Но раз с Онищенко не получилось, то и с ней не получилось бы тем более. На всякий случай экстрадиционные запросы составляли бы с такими дефектами, что выдать ее было бы невозможно.

Какой смысл был бы у власти в ее выдаче? Ведь Киев вытолкал Саакашвили за рубеж и требует от Голландии не его самого, а образец его голоса. Дело о сговоре Михо с Курченко продолжают расследовать. Однако зачем экстрадировать? Для суда? Но Порошенко и так все ясно.

Он сказал в приветствии к годовщине украинской спецслужбы, что «в течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов» Сначала была «блестяще разоблачена и легально задокументирована связь „лагеря протеста“ под Верховной Радой с политической эмиграцией в РФ , которая сидит под колпаком ФСБ РФ ». Затем сотрудники спецслужбы «мастерски разоблачили то вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами, как они это называли „управляемый хаос“, готовили государственный переворот, мятеж в Украине в интересах Российской Федерации».

То есть, царица доказательств — это убежденность президента в вине обвиняемых. Правда для суда, даже украинского, этого недостаточно. Но для Порошенко и Луценко PR важнее судов, которые часто вставляют им палки в колеса. Ведь ни одно громкое дело пока не завершилось приговором. Например? дела Александровской и Ефремова тянутся с лета 2016. Значит, нереально завершить дело о заговоре Савченко-Рубана до выборов, которые пройдут через год. Тем более? что разбирательство в Шевченковском суде показало: украинская юстиция здесь будет крайне скрупулезна. Ведь обычно в таких случаях судьи лишь сообщают меру пресечения, а мотивировочную часть оформляют позже. Здесь же судья утомил чтением мотивировки, как полагаю, исключительно для того, чтобы сообщить — первоначально Савченко взяли под стражу незаконно.

Кухонная болтовня украинских шахидов

Ну, а главное, каковы перспективы этого дела, исходя из получасового кино, которое посмотрели депутаты, прежде, чем лишить коллегу неприкосновенности? Да, СБУ сообщает, о 72 часах записей, но думаю, депутатам показали самый убойный кусок. Только что него следует? Приезжают пара заговорщиков в часть спецназа к своим сообщникам (они же агенты-провокаторы) и оказывается, что никакого общего плана у них нет. Рубан предлагает революцию, а Савченко — теракт в Раде посредством гранат Ф-1, который называет переворотом. В диалоге Савченко легко перетягивает канат на себя, но выглядит террористом-одиночкой. Не говорит, что должны делать другие. Речь заходит о том, что надо бы иметь сообщников, но нет ни малейших рассуждений о том, где и как их искать. Для заговора как-то не солидно, но для кухонного трепа в самый раз.

Правда, рассказ Савченко о своей миссии украинского шахида — бросании гранат, падающей люстре в Раде, героях которые не умирают — может подействовать на зрителя. Но понимала ли она, когда такой момент настанет? По ее словам видно, что теракт приурочен к чтению президентского послания в Раде. Но, как известно, президент выступает с посланием лишь раз в году. Значит, заговорщикам надо думать, а когда же хоть приблизительно это будет. Ведь ошибка в расчетах и все может пойти насмарку. А на период до выборов осталось одно послание.

Главный аргумент для догадок — даты зачитывания предыдущих посланий. В 2015 году это было 4 июня, а следующие два года в первый день открытия осенней сессии (соответственно 6 и 7 сентября). По логике с посланием нынешнего года Порошенко выступит ближе к началу предвыборной кампании. Но догадки по поводу даты не оглашаются. А ведь мало-мальски серьезные заговорщики должны бы знать, что форма обращения президента с посланием к Раде не определена строго. В 2012 и 2013 Янукович отправлял депутатам текст послания, а в парламенте вовсе не выступал. А ведь Порошенко может повторить этот опыт. И куда тогда Савченко девать «лимонки»?

Суд по делу Н. Савченко в Киеве

Но раз заговорщики не задаются массой важных вопросов, значит, они работают в жанре кухонного трепа или максимум самодеятельного спектакля. Впрочем, некоторые моменты тянут на спектакль профессиональный. Например:

«Березень: — Кто будет Жанной д'Арк?

Рубан и Савченко: Жанна д'Арк и будет!

Березень: — А смысл тогда?

Рубан: — Красивый костер.

Савченко — Герои не умирают, герои должны быть мертвыми».

Да это же просто готовый фрагмент пьесы. И как естественно произносят персонажи эти реплики. Но хороший театр не равнозначен умелому заговору. Зато, когда Савченко описывает теракт, часто употребляя слово «президент», Рубан (это ровно 16-я минута видео) бросает ей: «…назови его как-то, хоть морковкой, под запись же». На эту фразу почему-то не обращают внимания. А ведь получается главный заговорщик знал, что их пишут.

Допустим, Рубан хитрил и перестраховывался. Но и этот фрагмент, и многие другие — находка для адвокатов, чтобы развивать линию Савченко о том, что она ничего взрывать не собиралась, а просто стала «создавать сюрреализм».

На выборы из СИЗО

И думаю, пока главная выгода для Порошенко от этого кино в том, что заговорщики ничего плохого о Юлии Владимировне не говорят. А говорят, что ни Америке, ни России она не нравится, что Порошенко с ней не договорился, и хочет видеть во втором туре Ляшко или Бойко (а такие желания — признак боязни Тимошенко). Не знаю, что есть на остальных записях, но показанного вполне достаточно, чтоб примерить на Юлию Владимировну роль главного выгодоприобретателя заговора.

Что дальше буде, зависит от желания и фантазии прокуратуры и СБУ. В любом случае, для выборов Порошенко важно решать проблему Тимошенко, а не проблему Савченко. Но решать можно, не обязательно открывая уголовное дело. Думаю, эффективней замарать репутацию подозрениями в причастности к заговору.

Кстати, не надо забывать что по нынешней редакции закона о президентских выборах баллотироваться могут даже судимые (такие поправки внесли в 2014 специально под Тимошенко). К весне 2019 эту норму могут скорректировать, но осуждение любого известного лица до выборов —практически почти нереально. А будучи подследственным, сидя в СИЗО, баллотироваться можно. 20 лет назад в таком статусе Михаил Бродский даже выборы в Раду по мажоритарке выиграл. Так что, стать кандидатом в президенты Савченко сможет и находясь под стражей.

Да, перспектива ее победы невообразима. Но как спойлер против Порошенко Савченко будет стоить десятка спойлеров, подобных Богословской против Тимошенко. Вообще-то, право баллотироваться она бы сохранила и если бы не вернулась сейчас на Украину. Но агитация от беглого депутата, заслужившего обвинения в трусости, это совсем не то, что агитация из-за решетки. Поэтому власть желала бы иного сценария, чем имеется сейчас. Но Савченко вынудила играть по плану «Б».