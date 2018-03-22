Из героев в изгои: участь «неудобной» для Порошенко Савченко определена

"Савченко изначально была для Киева очень неудобным персонажем — героизация ее образа строилась искусственно на фоне заключения в российском СИЗО . Идеальным вариантом для украинских властей была бы смерть этой женщины в «застенках» РФ , а ее помилование Владимиром Путиным стало неприятным сюрпризом для Петра Порошенко и его окружения. Пришлось импровизировать на фоне уже созданного образа. Так Савченко совершенно случайно стала политиком.

Савченко мыслит «по-солдатски»: если что-то считает правильным, то делает это без оглядки на последствия. В украинской политике есть определенные рамки, которые нарушать нельзя — женщина их просто ломает. В итоге к сегодняшнему дню у нее нет серьезной финансовой поддержки от промышленных кругов, нет собственной партии и собственной группировки боевиков. Однако тем, что женщина «рубит правду-матку» она все равно опасна режиму Порошенко. Потому нет сомнений, что Рада снимет с нее неприкосновенность", — отмечает политолог.

Члены регламентного комитета Верховной рады дали согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Соответствующее ходатайство в парламент направлял украинский генпрокурор Юрий Луценко, он подозревает ее в подготовке теракта в здании украинского парламента. Дескать, что у следствия есть неопровержимые доказательства подготовки Савченко теракта в Раде с использованием гранат, автоматов и миномета. Генпрокуратура обещает завершить расследование за два-три месяца, при этом Савченко пройдет психиатрическую экспертизу. «Это снимет все вопросы», — сказал Луценко.

"Вариант, что Савченко насильно заставят пройти экспертизу, чтобы намеренно признать психически больной и невменяемой, существует. Ее лишат звания депутата и выставят из политики. Но в Киеве понимают: в этом случае женщина сохраняет личную свободу, и к ней остается определенный медийный интерес. А значит, она продолжит говорить то, что Киеву крайне неудобно. То есть продолжит представлять опасность для действующего режима Украины.

Оставить Савченко на свободе — значит, создать вокруг нее ореол мученицы, пострадавшей за правду. Такой шаг лишь подстегнет внимание украинцев к заявлениям женщины и проблему Киева не решит. Более того, ненависть населения к депутатам и министрам, уровень которой сегодня на Украине без того высок, вырастет еще больше. Такой расклад для украинских властей неприемлем", — подчеркивает аналитик.

Из героев в изгои

С возвращения Савченко на Украину из российского СИЗО прошло менее двух лет — помиловал ее президент РФ Владимир Путин в мае 2016 года. Возвращалась домой осужденная за причастность к убийству журналистов ВГТРК женщина в статусе героя — в Киеве ей даже вручили соответствующую медаль. Встречали ее с помпой и цветами, руку жал и благодарил за мужество президент Петр Порошенко. Примерно за те же «заслуги» она получила кресло депутата Верховной Рады от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко

Однако возвратившись на родину Савченко начала говорить о том, чего от нее совсем не ждали. Женщина жестко критиковала постмайданную власть на Украине, называя ее антинародной, уличала чиновников в «предательстве Донбасса и Крыма », обнародовала факты коррупции. Первой от протеже «открестилась» Тимошенко, выведя Савченко из партии. Впоследствии женщину перестали показывать провластные украинские СМИ. Но жесткие заявления в Раде экс-обитательница российского СИЗО делать не перестала.

"Потому наиболее вероятный сценарий — арест Савченко, предъявление обвинений и последующий суд. Дело будет сфабриковано так, что женщина получит несколько лет тюрьмы — за это время ее просто забудут. Обвинят Савченко в государственной изменен — это единственный повод, по которому можно лишить ее всех регалий и заслуг, а также образа героини в глазах народа.

Физическое устранение — тоже нежелательный для Киева вариант, так как убийство, несомненно, признают политическим и свяжут с высшим руководством Украины.

Дело Савченко — яркое доказательство того, Киев ведет охоту на неугодных. Все, кто не вписывается в рамки украинской политики, будут из нее выброшены или устранены. Политические мотивы преследования Савченко очевидны и доказательств не требуют. Это также наглядная демонстрация и предупреждение всем, кто идет против режима Порошенко", — заключает Богдан Безпалько.