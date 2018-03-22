Политолог: задержание Савченко может вызвать период бешенства на Украине 

Последние действия депутата Верховной Рады Надежды Савченко говорят о том, что она вошла в состояние невменяемости, а потому на ее политическом будущем можно ставить «крест». Такое мнение высказал украинский политолог Олег Соскин.
«У Савченко и у Луценко (генеральный прокурор Украины) схожие фобии. Одна себя видит героем, неординарной личностью, а у второго фобия преследования, заговоров, покушений. Я думаю, что вся политическая система Украины может рухнуть. Если Савченко начнет называть какие-то новые фамилии, этих людей начнут допрашивать, и в стране начнется период бешенства. И Савченко с Луценко могут стать детонатором, который запустит этот механизм. Они могут явиться началом политической и психической паранойи в стране», — сказал он в эфире НСН.
22 марта Верховная Рада сняла неприкосновенность с внефракционного депутата Савченко и дала согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Позже следователь Службы безопасности Украины зачитал подозрение бывшей летчице в подготовке теракта и заявил ей о задержании. Президент Петр Порошенко уже поблагодарил силовиков за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины.