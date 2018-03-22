Ещё
Политолог: задержание Савченко может вызвать период бешенства на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня

Политолог: задержание Савченко может вызвать период бешенства на Украине 

Свободная пресса 42 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Последние действия депутата Верховной Рады Надежды Савченко говорят о том, что она вошла в состояние невменяемости, а потому на ее политическом будущем можно ставить «крест». Такое мнение высказал украинский политолог Олег Соскин.
«У Савченко и у Луценко (генеральный прокурор Украины) схожие фобии. Одна себя видит героем, неординарной личностью, а у второго фобия преследования, заговоров, покушений. Я думаю, что вся политическая система Украины может рухнуть. Если Савченко начнет называть какие-то новые фамилии, этих людей начнут допрашивать, и в стране начнется период бешенства. И Савченко с Луценко могут стать детонатором, который запустит этот механизм. Они могут явиться началом политической и психической паранойи в стране», — сказал он в эфире НСН.
22 марта Верховная Рада сняла неприкосновенность с внефракционного депутата Савченко и дала согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Позже следователь Службы безопасности Украины зачитал подозрение бывшей летчице в подготовке теракта и заявил ей о задержании. Президент Петр Порошенко уже поблагодарил силовиков за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины.
Свободная пресса: последние новости
Порошенко назвал Савченко российским агентом Савченко рассказала, как испугала Порошенко Савченко рассказала, как ее сексуально домогался «герой Украины»
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии210
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах187
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет194
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки105
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение