Эксперт оценил предвыборный ролик Савченко 

Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил предвыборный ролик депутата Верховной рады Надежды Савченко, в котором она «пригрозила» своим коллегам «бабахом». «Может быть, это как раз та роль, которая ей дана. Когда она сидела в тюрьме в России, у неё был высочайший рейтинг. Она играет на провокации, она усиливает провокацию», — заявил эксперт.
По его словам, Савченко всячески провоцирует президента Украины Петра Порошенко.
Ранее в сети появился видеоролик, в котором Савченко на фоне пустого парламентского зала пугает «бабахом».