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Эксперт оценил предвыборный ролик Савченко
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Эксперт оценил предвыборный ролик Савченко 

RT на русском 17 часов назад
Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил предвыборный ролик депутата Верховной рады Надежды Савченко, в котором она «пригрозила» своим коллегам «бабахом». «Может быть, это как раз та роль, которая ей дана. Когда она сидела в тюрьме в России, у неё был высочайший рейтинг. Она играет на провокации, она усиливает провокацию», — заявил эксперт.
По его словам, Савченко всячески провоцирует президента Украины Петра Порошенко.
Ранее в сети появился видеоролик, в котором Савченко на фоне пустого парламентского зала пугает «бабахом».
RT на русском: последние новости
Митинги в поддержку и против Савченко проходят у здания Рады Комитет Рады поддержал представление об аресте Савченко Савченко «пригрозила» депутатам Верховной рады «бабахом»
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