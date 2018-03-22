Савченко отказалась сдавать мандат и звезду героя

Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады в четверг во время рассмотрения вопроса о лишении ее депутатской неприкосновенности.

«Что труднее предать первым — положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды Героя, как многие хотят?» — задала она вопрос в начале выступления.

Савченко сказала, что ее сторонники советуют ей не отдавать звезду, к тому же «порохоботы» все равно будут «лить на нее дерьмо», если она откажется от этой награды.