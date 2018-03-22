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Савченко отказалась сдавать мандат и звезду героя
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Савченко отказалась сдавать мандат и звезду героя 

Украина.ру 49 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады в четверг во время рассмотрения вопроса о лишении ее депутатской неприкосновенности.
«Что труднее предать первым — положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды Героя, как многие хотят?» — задала она вопрос в начале выступления.
Савченко сказала, что ее сторонники советуют ей не отдавать звезду, к тому же «порохоботы» все равно будут «лить на нее дерьмо», если она откажется от этой награды.
«Нет, не предам народ Украины! Это звание дается нелегко, это звание дается кровью очень многим людям. Я доказывала, что я являюсь Героем Украины в московских тюрьмах против врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам Украины, что такое Герой Украины», — заявила она.
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