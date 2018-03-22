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Савченко с трибуны Рады отказалась добровольно сдавать мандат и звезду героя
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Савченко с трибуны Рады отказалась добровольно сдавать мандат и звезду героя 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую Генпрокуратура страны подозревает в подготовке теракта в здании парламента, в четверг отказалась добровольно сдать мандат и звезду Героя Украины. С трибуны Рады она объявила, что она — герой и представляет в зале простой народ.
"Что следует сдать первым мандат или отказаться от звезды героя? — спросила она. — Люди, которые меня поддерживают говорят: «Звезду не отдавай!». По ее словам, даже если она согласится передать награду, которую ей в 2016 году вручал лично президент страны Петр Порошенко, то сторонники главы государства, против которого она сейчас, по сути, выступает, продолжат оскорблять ее. «Стоит ли мне отдавать звезду и предавать народ, но я не отдам!» — подчеркнула Савченко.
"Стоит ли отдавать мандат, — продолжила она. — Украинцы — это то, что дает вам право быть среди них [депутатов]. Это право, которое дает вам, чужеродным, быть в этом зале", — сказала она, чтобы подчеркнуть удаленность депутатов от простых граждан.
"Прокурор рассказал вам, что бывает от разлета бомб, а вы знаете, что тысячи людей знают на себе это, а кто-то попытался прекратить войну (в Донбассе — прим, ТАСС) из тех, кто тут?" — заключила она. Ее слова зал встретил окриками и неодобрительным гомоном.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 15 марта обратился в Раду с прошением лишить Савченко неприкосновенности и придать суду в связи с тем, что ее подозревают в подготовке теракта в сессионном зале парламента, незаконном обороте оружия и содействии провозглашенной Донецкой народной республики. Ранее в четверг регламентный комитет Рады дал согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.
ТАСС: последние новости
Рада сняла неприкосновенность с Савченко и дала согласие на ее арест Савченко задержана в Киеве в связи с обвинением в подготовке госпереворота и терактов Савченко заявила о неоднократных угрозах ее жизни, исходивших из администрации Порошенко
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