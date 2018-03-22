Главы МИД Украины и Франции обсудят урегулирование в «нормандском формате»

Ранее пресс-служба МИД Франции сообщила, что Ле Дриан посетит Киев 22-23 марта.

"Главными темами переговоров станут двустороннее сотрудничество между двумя государствами, координация дальнейших усилий Украины и Франции, в том числе в рамках «нормандского формата», — говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.