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Главы МИД Украины и Франции обсудят урегулирование в «нормандском формате»
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Главы МИД Украины и Франции обсудят урегулирование в «нормандском формате» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Министры иностранных дел Украины и Франции Павел Климкин и Жан-Ив Ле Дриан обсудят в Киеве координацию совместных усилий в рамках «нормандского формата» (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщила в четверг пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее пресс-служба МИД Франции сообщила, что Ле Дриан посетит Киев 22-23 марта.
"Главными темами переговоров станут двустороннее сотрудничество между двумя государствами, координация дальнейших усилий Украины и Франции, в том числе в рамках «нормандского формата», — говорится в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в «нормандском формате» (РФ, Франция, ФРГ, Украина), а также на встречах контактной группы в Минске.
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