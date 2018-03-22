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Порошенко попытается «заткнуть» Савченко любыми способами — эксперт
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Порошенко попытается «заткнуть» Савченко любыми способами — эксперт 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Надежда Савченко раздражает правящую верхушку Украины — особенно Порошенко
Надежда Савченко отличается своей непредсказуемостью и неуправляемостью. Именно поэтому правящая верхушка Украины попытается любыми способами избавиться от нее. Так полагает секретарь Федерального политического комитета «Гражданская платформа» Валерий Вакарюк.
«По своему психологическому устройству Савченко трудно управляемая. И никто не смог ее обуздать. И в связи с этой своей безбашенностью она сейчас вываливает на политическую арену массу совершенно неприятной и не нужной правящей верхушке информации. Она их просто там достает, особенно Порошенко. Поэтому ее нужно заткнуть как можно быстрее и любым способом. Это они будут стараться сделать, а сделают или нет — это вопрос», — предположил эксперт в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».
Ранее комитет Верховной рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержал три представления генпрокурора Украины Юрия Луценко относительно Надежды Савченко — на привлечение нардепа к уголовной ответственности, задержание и арест. После голосования комитета представление еще должна поддержать на своем заседании Верховная рада.
Надежде Савченко вменяют попытку организации теракта а здании парламента. На прошлой неделе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия есть «неопровержимые доказательства», что депутат собиралась устроить в здании парламента теракт. В ответ на это Савченко принесла на заседание комитета Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривает вопрос лишения ее депутатской неприкосновенности с последующим задержанием и арестом гранаты — фрукты. Так нардеп решила «потроллить» своих коллег за обвинения в ее адрес.
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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