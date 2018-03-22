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Захват флага: Радикалы требуют от горсовета Львова особого уважения к ОУНовскому полотнищу
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Захват флага: Радикалы требуют от горсовета Львова особого уважения к ОУНовскому полотнищу 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Депутаты Львовского городского совета рассматривают вопрос об официальном признании знамени украинских националистов, а тем временем на улице проходит митинг около сотни ультраправых активистов.
«Мы требуем от депутатов опомниться и принять сознательное решение. Красно-чёрный флаг должен висеть рядом с сине-желтым. Сегодня акция мирная, но если решение не примут, будем переходить к более радикальным действиям», — заявил руководитель львовского отделения запрещённой в РФ организации «Правый сектор» Тарас Хамер.
20 февраля знамя украинских националистов поднялось над зданием львовской ратуши в день чествования памяти Героев Небесной Сотни. Местные депутаты определили 29 дат, когда нужно вывешивать флаг, в частности день рождения одного из лидеров украинских националистов Степана Бандеры 1 января, день рождения писателя Тараса Шевченко 9 марта, День Конституции Украины 28 июня, День независимости Украины 24 августа и День Вооружённых Сил 6 декабря. В то же время в определённых местах города будут вывешивать только государственный флаг.
Аналогичные решения приняли депутаты городских советов Киева, Ивано-Франковска, Тернополя и Черновцов.
Организация украинских националистов, чья деятельность запрещена в России, в годы Великой Отечественной войны сформировала Украинскую повстанческую армию, вела борьбу против советских войск и сотрудничала с Гитлером. Бойцы ОУН-УПА, известные как бандеровцы, причастны к убийствам сотен тысяч людей различных национальностей и участвовали в Холокосте. В Волынской резне в июле 1943 года от их рук погибли около 100 тысяч человек, прежде всего женщины, дети и старики.
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