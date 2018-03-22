Захват флага: Радикалы требуют от горсовета Львова особого уважения к ОУНовскому полотнищу

Депутаты Львовского городского совета рассматривают вопрос об официальном признании знамени украинских националистов, а тем временем на улице проходит митинг около сотни ультраправых активистов.

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