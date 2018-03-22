СМИ: во Львове бандеровский флаг будут вывешивать девять раз в году

КИЕВ, 22 марта. / ТАСС /. Депутаты Львовского городского совета под давлением националистов поддержали постановление вывешивать на административных зданиях красно-черный флаг ОУН — УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещены в РФ ) в даты, связанные с этими националистическими организациями. Об этом в четверг сообщило агентство УНН. За соответствующее решение проголосовали 59 депутатов. Также бы утвержден перечень из девяти дат, когда рекомендуется вывешивать флаг на здании Львовского горсовета и учреждений местного самоуправления. По данным агентства, одновременно с заседанием горсовета проходил митинг сотни представителей националистических организаций. Завершился пикет поджогом файеров. «Наши требования выполнены. Очень важно, что депутаты таки услышали людей. Теперь красно-черный флаг, символ борьбы за свободу Украины , будет развеваться рядом с сине-желтым флагом», — заявил один из организаторов пикета. Ранее аналогичные решения принимали Львовский и Житомирский облсоветы, горсовет Черновцов и ряда др. городов и регионов. Организация украинских националистов в годы Второй мировой войны сформировала УПА, вела борьбу против советской власти, а также совершала экстремистские националистические акции. На совести боевиков ОУН — УПА, которых по имени главы движения Степана Бандеры стали называть бандеровцами, — убийства сотен тысяч людей различных национальностей, участие в Холокосте. В ходе Волынской резни в июле 1943 года отряды ОУН — УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов, жертвами чего стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.