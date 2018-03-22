На живца: Украина нашла интересное применение своим снайперам

Об этом рассказал сербский снайпер Деян Берич в спецпроекте WarGonzo для РЕН ТВ

Деян Берич попал в Донбасс ещё в 2014 году. До этого успел отслужить в югославской армии, участвовал в вооруженных конфликтах на Балканах.

Первое, что поразило его на Донбассе, — отношение украинских военных к собственным стрелкам: неопытных выпускников снайперских школ бросают на передовую как приманку. Стреляя по ним, снайпер противника выдаёт своё местоположение, и украинским войскам становится проще его ликвидировать.

«Новички у них просто поставлены там, и ты должен по ним отстрелять, — пояснил Деян Берич. — Ну, когда видишь это, такой бедный парень, которого просто отправили на погибель, конечно, ты не будешь стрелять в него. Они гибнут пачками, их просто поставили как живца, а лучшие снайперы находятся в третьей линии».

Ранее сообщалось, что украинский снайпер обстрелял автомобиль горловских коммунальных служб. В машине находились два человека, однако никто из них не пострадал.