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На живца: Украина нашла интересное применение своим снайперам
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На живца: Украина нашла интересное применение своим снайперам 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказал сербский снайпер Деян Берич в спецпроекте WarGonzo для РЕН ТВ.
Деян Берич попал в Донбасс ещё в 2014 году. До этого успел отслужить в югославской армии, участвовал в вооруженных конфликтах на Балканах.
Первое, что поразило его на Донбассе, — отношение украинских военных к собственным стрелкам: неопытных выпускников снайперских школ бросают на передовую как приманку. Стреляя по ним, снайпер противника выдаёт своё местоположение, и украинским войскам становится проще его ликвидировать.
«Новички у них просто поставлены там, и ты должен по ним отстрелять, — пояснил Деян Берич. — Ну, когда видишь это, такой бедный парень, которого просто отправили на погибель, конечно, ты не будешь стрелять в него. Они гибнут пачками, их просто поставили как живца, а лучшие снайперы находятся в третьей линии».
Ранее сообщалось, что украинский снайпер обстрелял автомобиль горловских коммунальных служб. В машине находились два человека, однако никто из них не пострадал.
Президент Украины Петр Порошенко в январе заявлял, что инструкторы из Канады обучили 160 украинских снайперов. По его словам, военные инструкторы королевского канадского полка вместе с украинскими и иностранными коллегами готовят новый этап подготовки еще одного боевого подразделения ВСУ.
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