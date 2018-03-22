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На Украине принят «направленный на россиян» закон
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На Украине принят «направленный на россиян» закон 

Рамблер 39 минут назад
Россиянам стоит «приготовиться», так как на Украине принят закон «О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз нацбезопасности в сфере миграционной политики». Об этом заявила журналистка местного издания «Обозреватель».
Так, новый закон подразумевает ограничение и более четкое определение оснований для получения гражданства Украины, предварительную проверку оснований для въезда в нее, ужесточение наказания за нарушение иностранцами правил пребывания, а также четырехуровневую систему контроля за ними.
Кроме того, согласно закону, к 1 июля нынешнего года в стране будут разработаны стратегия и план действий по борьбе с организованной преступностью, предусматривающий в том числе внедрение системы уголовного анализа по методологии Европола, полицейской службы Европейского союза.
По словам автора статьи, новый украинский закон направлен «в первую очередь» на граждан России.
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