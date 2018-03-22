На Украине принят «направленный на россиян» закон

Россиянам стоит «приготовиться», так как на Украине принят закон «О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз нацбезопасности в сфере миграционной политики». Об этом заявила журналистка местного издания «Обозреватель».

Так, новый закон подразумевает ограничение и более четкое определение оснований для получения гражданства Украины, предварительную проверку оснований для въезда в нее, ужесточение наказания за нарушение иностранцами правил пребывания, а также четырехуровневую систему контроля за ними.

Кроме того, согласно закону, к 1 июля нынешнего года в стране будут разработаны стратегия и план действий по борьбе с организованной преступностью, предусматривающий в том числе внедрение системы уголовного анализа по методологии Европола, полицейской службы Европейского союза