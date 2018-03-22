Депутат Парасюк отказался сдать оружие при входе в Верховную раду 

И устроил потасовку с сотрудниками управления госохраны, сообщают украинские СМИ. Президент Украины Петр Порошенко в среду подписал закон, который запрещает депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в парламент, администрацию президента и кабмин.
Ранее в СМИ появились сообщения, что депутат Надежда Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами. При этом Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием. После этого депутаты предложили запретить приносить оружие в зал.
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