Ещё
У Рады митингуют за и против Савченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого

Митинги в поддержку и против Савченко проходят у здания Рады 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Митинги в поддержку и против депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко проходят возле здания парламента в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Вести». Как отмечается, некоторые пришли с транспарантами
«Савченко — позор нашей страны», в то время как другие — «Надежда есть» и «Надежда — надежда Украины».
Ранее стало известно, что регламентный комитет Рады одобрил представления генпрокурора Украины Юрия Луценко в отношении Савченко.
22 марта депутаты рассматривают вопрос о снятии неприкосновенности с Савченко, её арест и привлечение к уголовной ответственности.
По данным издания, спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже вынес на повестку дня соответствующее голосование.
RT на русском: последние новости
Комитет Рады поддержал представление об аресте Савченко Эксперт оценил предвыборный ролик Савченко Савченко рассказала о встречи Тимошенко с Захарченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»145
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах176
С IKEA можно попрощаться10
Офицеры МВД подрались на совещании92
Россиянам проиндексируют пенсии
Видео
00:52
Россиянам проиндексируют пенсии
Личный счет Экономика
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Общество
01:02
Украинцев используют как лабораторных мышей
Украина В мире
02:53
«До прорыва в отношениях РФ и США еще далеко»
Политика В мире
02:55
Кремль следит за развитием ситуации в Волоколамске
Политика Происшествия
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение