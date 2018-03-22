Парасюк устроил потасовку в Раде из-за нежелания сдать оружие

«Нардеп Парасюк при проходе через рамки (металлоискателя — ред.) отказался выкладывать оружие и начал толкаться с бойцами УГО. Возникла потасовка», — цитирует РИА Новости сообщение украинских СМИ.

Также сообщается, что при входе в Верховную раду еще одного депутата Семена Семенчеко сработал датчик рамки металлоискателя. После этого Семенчеко начал говорить о том, что ему мешают войти в Раду.