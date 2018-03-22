Парасюк устроил потасовку в Раде из-за нежелания сдать оружие 

Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк возмутился из-за требования сдать оружие при входе в парламент, после чего устроил драку с охранниками.
«Нардеп Парасюк при проходе через рамки (металлоискателя — ред.) отказался выкладывать оружие и начал толкаться с бойцами УГО. Возникла потасовка», — цитирует РИА Новости сообщение украинских СМИ.
Также сообщается, что при входе в Верховную раду еще одного депутата Семена Семенчеко сработал датчик рамки металлоискателя. После этого Семенчеко начал говорить о том, что ему мешают войти в Раду.
Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете депутатам проносить в парламент, правительство и администрацию главы государства любой вид оружия. Поводом послужила ситуация с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, которая пронесла в парламент оружие и гранаты.
Генпрокурор страны Юрий Луценко обвиняет Саченко в подготовке теракта в здании украинского парламента.