В Украине разработали 15-летнюю стратегию развития рынка электромобилей

20 марта на рассмотрение Верховной рады было подано два законопроекта, сообщает AUTO-Consulting, которые предлагают пятнадцатилетнюю стратегию внутригосударственной реализации международных обязательств, связанную с развитием украинского рынка электромобилей. Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что они позволят сделать автомобили на электрическом ходу самым доступным европейским транспортом. Это проект закона №8159 «Изменения в Налоговый Кодекс о стимулировании развития отрасли электрического транспорта в Украине » и №8160 «Изменения в Таможенный Кодекс о стимулировании развития отрасли электрического транспорта в Украине». Ими предусматривается стимуляция отечественного электромобильного рынка, производства самих электрических автомобилей, аккумуляторов к ним, устройств для зарядки, а также добыча лития. Говорится в них и о развитии инфраструктуры зарядных станций.

Документы предлагают десятилетнюю налоговую скидку налогоплательщикам, которые приобретают электромобили или переоборудуют в такое транспортное средство, а также на выплату кредита покупателям электрических машин. Кроме того, предусматривается освобождение от выплаты обязательного государственного пенсионного налога для физических лиц, приобретающих автомобили с электромотором. Тем не менее, в законопроектах ничего не сказано об освобождении от выплаты акцизного сбора и НДС при ввозе электромобиля на территорию Украины после 2019 года. Напоминаем, что такая льгота сейчас действует до конца этого года.

Что касается стимуляции производство электромобилей и зарядных станций, то здесь предусмотрено два этапа. На первом этапе производителям предоставят десятилетние льготы на комплектующие, а на втором этапе они получат пятнадцатилетние льготы по налогообложению прибыли. По мнению авторов законопроектов, этого должно хватить для организации в Украине собственного производства, а не просто сборки электромобилей зарубежных марок. Хотя многие эксперты считают, что даже таких мер будет недостаточно. Напоминаем, что ВР будет рассматривать пока только проект закона, в который могут быть внесены изменения.

Стимулировать развитие зарядной инфраструктуры предлагают за счет привлечения к этому процессу владельцев парковок. Каждый собственник парковки будет обязан оснастить как минимум 5% паркомест устройствами для зарядки. Причем сделать он это должен за свои деньги. Какие это будут зарядки, документ не говорит. Вряд ли кто-то будет тратиться на современные док-станции. Не исключено, что это будут просто удлинители от обычной электросети.