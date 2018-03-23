Суд в Киеве сегодня может арестовать народного депутата Украины Надежду Савченко 

Ее обвиняют в сговоре с целью захвата государственной власти. Генпрокуратура будет просить об аресте без внесения залога. Верховная рада сняла с Савченко депутатскую неприкосновенность и поддержала ее привлечение к уголовной ответственности. Прокуратура представила видео переговоров бывшей летчицы. На кадрах она вместе с подосланными агентами СБУ обсуждают план атаки на Верховную Раду. При этом Савченко говорит, что готова умереть прямо в здании парламента за «независимую Украину». Сама депутат ранее говорила, что знала о слежке и не отрицала ведение таких переговоров — но утверждает, что делала это для того, чтобы напугать власть. В Европарламенте, между тем, не исключили, что могут потребовать освобождения Надежды Савченко из-под стражи.