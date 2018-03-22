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На Украине арестовали Надежду Савченко
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На Украине арестовали Надежду Савченко 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Депутат украинского парламента Надежда Савченко задержана правоохранителями рядом с Верховной Радой. Процесс ареста в прямом эфире показали украинские телеканалы.
После того как коллеги проголосовали за снятие неприкосновенности и арест героя Украины и делегата ПАСЕ Савченко, она, выслушав текст постановления об аресте от прокурора, вышла на улицу к журналистам и группе своих сторонников. Также к ней подошла ее мать и сестра Вера. Савченко окружили сторонники и журналисты, однако через плотную толпу протиснулись несколько сотрудников спецслужб в штатском и вежливо попросили ее пройти с ними.
Савченко спокойно отреагировала на их просьбу, не взывала к защите, и без политических деклараций и заявлений проследовала в окружении правоохранителей, сторонников и операторов украинских телеканалов к автомобилю. На вопрос, куда ее везут, сопровождающие оперативники со смехом ответили — «в тюрьму». Как утверждают депутаты, из числа ее противников, вероятнее всего, «учитывая тяжесть обвинений», она будет содержаться в следственном изоляторе Службы безопасности Украины.
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