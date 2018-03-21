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Геращенко рассказал о готовности Генпрокуратуры арестовать Савченко
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Геращенко рассказал о готовности Генпрокуратуры арестовать Савченко 

Версия 21 марта 2018
Генпрокуратура Украины просит Раду согласиться на привлечение депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности. Ведомство подозревает бывшую военнослужащую в подготовке госпереворота.
Депутат Рады Антон Геращенко опубликовал документы из ГП о просьбе в парламент о согласии на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности и ее задержание. Копии документов появились на странице депутата в Facebook.
Согласно их содержанию, Савченко с ноября прошлого года по сегодняшний день совершила ряд преступлений против национальной и общественной безопасности. В документах отмечается, что депутат вступила в сговор с руководством самопровозглашенных республик, в частности главой ДНР Александром Захарченко. Целью сговора являлся захват власти и свержение конституционного строя в стране.
Как сообщается в опубликованных Геращенко документах, в рамках досудебного расследования удалось установить, что группа намеревалась напасть на жилье и транспорт первых лиц государства, в числе которых Петр Порошенко, Арсен Аваков и Александр Турчинов и другие. По данным генпрокуратуры, мятежники намеревались с помощью минометов, гранатометов и прочего оружия уничтожить действующее руководство страны.
17 марта Савченко рассказала, что в стране более чем достаточно военнослужащих, готовых принять участие в очередном государственном перевороте. По ее словам, среди военных были популярны подобные настроения еще в период президентства Виктора Януковича. Как отметила депутат, военнослужащие зачастую исполняют «тупые приказы», но у них тоже есть свой предел.
О готовности властей обвинить Савченко в подготовке переворота сообщалось еще 13 марта. По данным издания «Страна.ua», в прошлом году депутат поднимала этот вопрос с высокопоставленными военными, при этом последние выражали свое недовольство нынешней коррумпированной властью.
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