Савченко домогался герой Украины

Украинский депутат Надежда Савченко заявила, что в армии подверглась сексуальным домогательствам со стороны начальника штаба ее военной части. Об этом сообщает Newsone.

По словам Савченко, тогда ей было 22-23 года, она служила в Вооруженных силах Украины . Депутат подчеркнула, что этот человек «испортил очень много девушек».

Он отметила, что сейчас он является Героем Украины, а когда он ее «изводил» — был в звании майора.

Чтобы прекратить домогательства, Савченко решила с ним «пошутить»: она поехала в Киев и написала на себя «маляву». В том документе на имя начальника штаба говорилось, что в его батальоне есть «подсадная утка, которая является любовницей начальника Службы безопасности Украины ». В письме, анонимно отправленном из Киева, начальника призывали «быть бдительным».

«Вы бы увидели, как меня начало бояться мое командование. Тогда я поняла, какая слабая наша армия», — заключила Савченко.

О своем опыте депутат рассказала на заседании Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады . Двадцать второго марта комитет рассматривал просьбу генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко. В итоге комитет одобрил все три пункта.

В ходе этого заседания Савченко также заявила, что уже несколько раз проходила психологическую проверку. Она напомнила, что в течение десяти лет служила в ВСУ, «причем в авиации», поэтому проверки проводились каждые полгода. Медики, по ее словам, подтвердили, что она « абсолютно психически здоровый человек».

Луценко ранее заявил, что Савченко планировала устроить теракт в стенах Рады. Члены комитета парламента сочли, что она может скрыться от правоохранителей и продолжить «совершать преступления». Власти заявляли, что в последний год она якобы «ездила по военным частям» и агитировала «на подрывную деятельность».

Сама Савченко пояснила, что «хотела напугать и взбудоражить Украину».