Ещё
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого

Надежда Савченко достала гранаты в Верховной раде 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Депутат после ролика «Бабах!» на фоне зала парламента продолжает саркастично шутить над коллегами.
Нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, в ходе заседания Комитета Верховной рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривает вопрос лишения ее депутатской неприкосновенности с последующим задержанием и арестом, достала гранаты.
Правда гранаты оказались не боевыми, а фруктовыми и вполне себе съедобными. Таким образом Савченко продолжает троллить своих коллег, которые с легкой руки генпрокурора Незалежной Юрия Луценко, считают, что она готовит теракт в здании Рады.
Недавно Савченко сняла видео, в котором стоит на фоне сессионного зала парламента и говорит: «Бабах! Що, всралися?».
На прошлой неделе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал, что у следствия есть «неопровержимые доказательства», что депутат собиралась устроить в здании парламента теракт.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ обнародовали переписку летчика ВСУ, обвиненного в крушении Boeing Савченко увидела безумный страх в глазах Порошенко при рукопожатии Комитет Рады дал согласие на арест Надежды Савченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»144
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах182
С IKEA можно попрощаться10
Офицеры МВД подрались на совещании93
Россиянам проиндексируют пенсии51
Видео
00:52
Россиянам проиндексируют пенсии
Личный счет Экономика
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Общество
01:02
Украинцев используют как лабораторных мышей
Украина В мире
02:53
«До прорыва в отношениях РФ и США еще далеко»
Политика В мире
02:55
Кремль следит за развитием ситуации в Волоколамске
Политика Происшествия
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение