Савченко показала гранаты на заседании Рады

Надежда Савченко достала гранаты в Верховной раде

Депутат после ролика «Бабах!» на фоне зала парламента продолжает саркастично шутить над коллегами.

Нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко , в ходе заседания Комитета Верховной рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривает вопрос лишения ее депутатской неприкосновенности с последующим задержанием и арестом, достала гранаты.

Правда гранаты оказались не боевыми, а фруктовыми и вполне себе съедобными. Таким образом Савченко продолжает троллить своих коллег, которые с легкой руки генпрокурора Незалежной Юрия Луценко , считают, что она готовит теракт в здании Рады.

Недавно Савченко сняла видео, в котором стоит на фоне сессионного зала парламента и говорит: «Бабах! Що, всралися?».