Фейгин: Суд над Савченко мешает защищать украинцев в РФ

«Я бы сказал о других, политических последствиях, куда более опасных. Потому что я сейчас в Москве , у меня начинается суд по Сущенко, и я хочу сказать, что вся эта история самым негативным образом сказывается на защите украинских политзаключенных в России . Не только потому что это дает повод хихикать здесь, обвиняя во всем украинскую власть, заранее оправдывая любые следственных действия следственных органов РФ по отношению к украинцам, но и другое. Мне кажется, что в эту пропагандистскую антикампанию кремлевская пропаганда включилась уже в полном объёме. Они будут пытаться настраивать общественное мнение таким образом, что «давайте мы обратно ее обменяем». Уже звучат такие заявления из ОРДЛО. Это такая очень благодатная история», — сказал он.

Савченко была очень раскручена и сейчас продолжать эту тему в таком ключе «мы готовы обменять ее на военнопленных, по Минским соглашениям, отдайте нам ее» и так далее, независимо от результата, будет самым негативным образом сказываться на политике Банковой относительно Минских соглашений и их исполнения в части обмена заложниками и защите политзаключенных в РФ», — добавил Фейгин.

Адвокат также подчеркнул, что надеется на то, что суд проявит снисходительность по отношению к Савченко, «потому что нельзя воспринимать все ее действия без связи с тем, что с ней происходило с 2014 года».

По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов.

Савченко в свою очередь признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».

По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В то же время ее адвокаты отмечают, что все обвинения в адрес Савченко — следствия провокации Службы безопасности Украины . В пользу этого говорит тот факт, что четверо из шести «заговорщиков» являлись агентами СБУ. При этом прокуратура признает: Савченко не являлась инициатором заговора, первоначально глава общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан вышел на украинских офицеров и склонял их к заговору.