В Раде поддержали арест Савченко

Регламентный комитет Верховной рады Украины одобрил три представления генпрокурора Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте депутата Надежды Савченко. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета, которое транслировал телеканал «112 Украина». В ходе заседания члены комитета заявили, что считают представление законным и обоснованным.
По их мнению, Савченко может скрыться от правоохранительных органов и продолжать «совершать преступления».
Своё заключение и представление генпрокурора комитет направит на рассмотрение Рады.
15 марта сообщалось, что Луценко внёс представление в отношении Савченко.
Он заявил, что Савченко планировала теракт в стенах Верховной рады.