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В Раде поддержали арест Савченко
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Комитет Рады поддержал представление об аресте Савченко 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Регламентный комитет Верховной рады Украины одобрил три представления генпрокурора Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте депутата Надежды Савченко. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета, которое транслировал телеканал «112 Украина». В ходе заседания члены комитета заявили, что считают представление законным и обоснованным.
По их мнению, Савченко может скрыться от правоохранительных органов и продолжать «совершать преступления».
Своё заключение и представление генпрокурора комитет направит на рассмотрение Рады.
15 марта сообщалось, что Луценко внёс представление в отношении Савченко.
Он заявил, что Савченко планировала теракт в стенах Верховной рады.
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