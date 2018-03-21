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Савченко подала в суд на Верховную Раду
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Савченко подала в суд на Верховную Раду 

Украина.ру 20 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом она написала в Facebook.
«Сегодня я подала административный иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины касательно исключения меня из членов Комитета по национальной безопасности и обороны. Отмечу, что постановление, за которое проголосовали депутаты на заседании сессии Верховной Рады 15 марта, является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством для принятия такого решения, отсутствуют», — отметила Савченко.
Савченко подчеркнула, что невозможно исключить члена комитета из парламентского комитета. По ее словам, в законодательстве Украины есть только механизмы отзыва главы комитета, замглавы и секретаря комитета.
Ранее историк и политолог Армен Гаспарян в комментарии изданию Ukraina.ru заявил, что Надежду Савченко в будущем могут лишить звания Героя Украины.
«Мне кажется, что Савченко в ближайшее время станет третьим человеком, у кого отняли звание Героя Украины. Первые два это были Бандера и Шухевич в самом конце нулевых годов на Украине», — отметил Гаспарян.
Полное видео комментария политолога доступно здесь.
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