Савченко подала в суд на Верховную Раду

Об этом она написала в Facebook.

«Сегодня я подала административный иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины касательно исключения меня из членов Комитета по национальной безопасности и обороны. Отмечу, что постановление, за которое проголосовали депутаты на заседании сессии Верховной Рады 15 марта, является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством для принятия такого решения, отсутствуют», — отметила Савченко

Савченко подчеркнула, что невозможно исключить члена комитета из парламентского комитета. По ее словам, в законодательстве Украины есть только механизмы отзыва главы комитета, замглавы и секретаря комитета.

Ранее историк и политолог Армен Гаспарян в комментарии изданию Ukraina.ru заявил, что Надежду Савченко в будущем могут лишить звания Героя Украины.

«Мне кажется, что Савченко в ближайшее время станет третьим человеком, у кого отняли звание Героя Украины. Первые два это были Бандера и Шухевич в самом конце нулевых годов на Украине», — отметил Гаспарян.

Полное видео комментария политолога доступно здесь.