Луценко выступил с обвинением в адрес РФ

Луценко обвинил Россию в предоставлении оружия для терактов против руководства Украины

«Мы имеем факты, которые доказывают участие России, как врага украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя», — цитирует телеканал «112 Украина» Луценко. Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Россию в предоставлении оружия для совершения терактов против высшего руководства и мирного населения его страны. Об этом он сказал во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады , где рассматривается вопрос о привлечении Надежды Савченко к уголовной ответственности. Ранее Луценко также заявил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко обращалась к офицерам ВСУ с предложением совершить теракты против высшего руководства страны. В начале марта в Киеве возмутились иллюстрацией ООН , на которой украинский язык был отмечен как производный от русского. По мнению депутата Верховной рады Андрея Тетерука, публикация является одним из свидетельств «гибридной войны», которую Россия ведёт совместно с ЮНЕСКО и ООН.