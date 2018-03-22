88 украинских АТОшников трудоустроили в Африке

Конго. Об этом сообщает интернет-издание «Новости Львова». 88 военнослужащих из разных городов Украины направляются в 18-й отдельный вертолетный отряд, который будет выполнять задачи в составе миротворческой миссии ООН

«Ребята, которые летят туда, они все являются участниками АТО, они знают, что такое война на собственном опыте, ведь мы должны понимать, что ситуация в демократической республике Конго напряженная. В прошлом году 13 военнослужащих на другом контингенте погибли во время нападения одной из банд. Поэтому каждый из нас осознает, насколько серьезными будут задачи», — рассказал офицер пресс-службы 18-го отдельного вертолетного отряда Владимир Фитьо.

Подполковник армейской авиации из Киева Андрей Капустинский уже во второй раз станет миротворцем в Конго. Поэтому знает, что в рюкзак стоит брать только самое необходимое.

«Я взял фотографию семейную однозначно, ну и такие вещи, которые любишь и нет в Африке, например сало, колбасу», — признается Андрей Капустинский.

В Конго до сих пор продолжаются столкновения между отдельными местными вооруженными формированиями. Украинские военные в миротворческой миссии ООН принимают участие от 2012 года. Это уже восьмая ротация. Одновременно там находится 250 украинских миротворцев. В Африке вертолетчики выполняют различные задачи, прежде всего касающиеся патрулирования, транспортировки, но также и боевые операции.

«Задача вертолетного отряда — перевозить личный состав, грузы. Потому что местность очень сложная, дорог нет, в зависимости от погоды, автотранспорт может не добраться никуда. Также есть вертолеты в составе отряда Ми-24, которые могут выполнять огневые задачи по патрулированию», — комментирует командир 18-го отдельного вертолетного отряда в Конго Григорий Сытник.

В Конго миротворцы этой ротации будут находиться минимум 6 месяцев, их предшественники оставались там больше года.