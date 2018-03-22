Савченко в рамках следствия пройдет психиатрическую экспертизу

Как заявил ранее Луценко, у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана , которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

"В перечне первоочередных следственных действий, которые запланированы на сегодня пунктом восемь — назначение судебной психиатрической экспертизы. Это снимет все вопросы", — сказал Луценко, представляя в четверг в Раде ходатайство о лишении Савченко депутатской неприкосновенности.

Ранее комитет Рады рекомендовал Раде лишить неприкосновенности депутата Савченко, дать согласие на ее задержание и арест.