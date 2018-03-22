Савченко в рамках следствия пройдет психиатрическую экспертизу 

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках следственных действий по делу в отношении депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке теракта, предусмотрено проведение психиатрической экспертизы.
Как заявил ранее Луценко, у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.
"В перечне первоочередных следственных действий, которые запланированы на сегодня пунктом восемь — назначение судебной психиатрической экспертизы. Это снимет все вопросы", — сказал Луценко, представляя в четверг в Раде ходатайство о лишении Савченко депутатской неприкосновенности.
Ранее комитет Рады рекомендовал Раде лишить неприкосновенности депутата Савченко, дать согласие на ее задержание и арест.
Савченко ранее была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.