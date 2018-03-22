Надежда Савченко идет в президенты Украины

Слова политика прозвучали в эфире украинского телеканала NewsOne.

«Я вам сказала, наверное, в тот же день, когда вышла (из тюрьмы в России , — ред.) или на первой своей пресс-конференции. Да, я буду баллотироваться в президенты Украины . Я не тот человек, который изменяет свое слово. Я буду», — заявила Савченко в ответ на вопрос журналиста, намерена ли она баллотироваться на пост президента.

Она добавила, что, возможно, для кого-то «это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого, в конце концов».