Надежда Савченко идет в президенты Украины 

Слова политика прозвучали в эфире украинского телеканала NewsOne.
«Я вам сказала, наверное, в тот же день, когда вышла (из тюрьмы в России, — ред.) или на первой своей пресс-конференции. Да, я буду баллотироваться в президенты Украины. Я не тот человек, который изменяет свое слово. Я буду», — заявила Савченко в ответ на вопрос журналиста, намерена ли она баллотироваться на пост президента.
Она добавила, что, возможно, для кого-то «это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого, в конце концов».
Ранее в четверг комитет Верховной Рады по вопросам регламента одобрил лишение Савченко депутатской неприкосновенности, а также ее задержание и арест.