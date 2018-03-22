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«Агент Кремля» напугал Порошенко во время рукопожатия
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«Агент Кремля» напугал Порошенко во время рукопожатия 

Дни.ру 16 минут назад
Фото: Дни.ру
Надежда Савченко напугала Петра Порошенко. Народный депутат увидела страх в глазах президента Украины, когда пожимала ему руку по возвращении из России.
Ужас в глазах Петра Порошенко был сродни тому выражению, которое появилось в глазах депутатов Рады, которым сообщили, что Савченко пришла в парламент с гранатами. Своими воспоминаниями Надежда поделилась в прямом эфире ток-шоу «Украинский формат» на канале NewsOne.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко на недавнем заседании Верховной рады заявил о «неопровержимых доказательствах» того, что Савченко планировала теракт. Он рассказал замершим от ужаса депутатам, что нардеп собиралась использовать боевые гранаты, минометами обрушить купол Верховной рады, а выживших добить из автоматов.
Что же касается страха Петра Порошенко, то он легко объясняется, считает Савченко. «Каждый раз, общаясь с сестрой, …я понимала, как меня там сильно „хотят“ видеть — желательно мертвой. И Порошенко испугался — не тогда, когда ему начали докладывать, что возможен теракт. Он испугался — по первому взгляду видно — как только меня увидел, как только я ему пожала руку», — рассказала журналистам нардеп.
Партию «Батькивщина» и ее лидера Юлию Тимошенко Савченко обвинила в крайнем лицемерии. она выяснила, что Тимошенко общалась с главой ДНР Александром Захарченко незадолго до начала военного конфликта в Донбассе. По словам нардепа, политик хотела заручиться поддержкой жителей региона, но у нее этого не получилось. При этом лидер «Батькивщины» осудила саму Савченко, когда та отправилась на переговоры с Захарченко об обмене пленными во время военных действий.
В последние дни Савченко выступила с резкими критическими заявлениями в адрес украинских властей. 20 марта она сообщила, что администрация президента Украины планирует ее ликвидировать. После выступления в Раде генпрокурора некоторые депутаты предложили лишить Савченко звания Героя Украины и принудительно проверить состояние ее психического здоровья. 22 марта украинский парламент рассматривает вопрос о лишении Надежды Савченко депутатской неприкосновенности.
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