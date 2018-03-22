Савченко рассказала о «страхе в глазах Порошенко»

"Поэтому все это лицемерие, которым вся это "Батькивщина" прикрывается, поражает меня до глубины души", — резюмировала депутат.

По словам депутата, политик хотела заручиться поддержкой жителей региона, но у нее этого не получилось. При этом Тимошенко осудила саму Савченко, когда та отправилась на переговоры с Захарченко уже во время военных действий.