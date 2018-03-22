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Савченко рассказала о «страхе в глазах Порошенко»
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Савченко рассказала о «страхе в глазах Порошенко», когда она жала ему руку 

РИА Новости 1 час назад
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что когда пожимала руку Петру Порошенко, увидела у него в глазах страх. Об этом она заявила в прямом эфире ток-шоу "Украинский формат" на канале NewsOne.
По ее словам, власти боялись ее возвращения из российской тюрьмы.
"Каждый раз, общаясь с сестрой, я это слышала, она мне рассказывала, что происходит, я понимала, как меня там сильно "хотят" видеть — желательно мертвой. И Порошенко испугался — не тогда, когда ему начали докладывать, что возможен теракт. Он испугался — по первому взгляду видно — как только меня увидел, как только я ему пожала руку", — пояснила Савченко.
Депутат добавила, что такие испуганные глаза она видела только у людей в зале парламента на прошлой неделе, когда кто-то пустил слух, что у нее с собой есть гранаты. Тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт. По его словам, депутат намеревалась использовать боевые гранаты, при этом "минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".
Ряд депутатов после озвученных обвинений прокуратуры предлагают лишить Савченко звания Героя Украины, а также принудительно проверить состояние ее психического здоровья. Шансы на то, что Рада позволит следствию начать ее уголовное преследование, высоки.
Савченко также рассказала, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко общалась с главой ДНР Александром Захарченко незадолго до начала военного конфликта в Донбассе.
По словам депутата, политик хотела заручиться поддержкой жителей региона, но у нее этого не получилось. При этом Тимошенко осудила саму Савченко, когда та отправилась на переговоры с Захарченко уже во время военных действий.
"Поэтому все это лицемерие, которым вся это "Батькивщина" прикрывается, поражает меня до глубины души", — резюмировала депутат.
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