Савченко рассказала, как Тимошенко просила у Захарченко помощи

По словам нардепа, лидер «Батькивщины» пыталась убедить Захарченко и Донбасс поддержать ее во время госпереворота.

«Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я тогда узнала, что оказывается с тем же Захарченко когда-то разговаривала и Юлия Владимировна, на грани излома Майдана перед войной

Она хотела, чтоб ее поддержал Донбасс, но Донбасс ее не поддержал — ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку», — сказала Савченко в эфире NewsOne.

При этом, по словам нардепа, когда она встречалась с Захарченко, Тимошенко пыталась отговорить ее и осудила этот поступок. Савченко отметила, что украинская партия просто проявляет лицемерие и прикрывается им.