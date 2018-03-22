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Савченко рассказала, как Тимошенко просила у Захарченко помощи
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Савченко рассказала, как Тимошенко просила у Захарченко помощи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам нардепа, лидер «Батькивщины» пыталась убедить Захарченко и Донбасс поддержать ее во время госпереворота.
Нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в момент госпереворота в 2014 году встречалась с Александром Захарченко, который сейчас является главой самопровозглашенной Донецкой народной республики, и просила у него помощи.
«Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я тогда узнала, что оказывается с тем же Захарченко когда-то разговаривала и Юлия Владимировна, на грани излома Майдана перед войной
Она хотела, чтоб ее поддержал Донбасс, но Донбасс ее не поддержал — ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку», — сказала Савченко в эфире NewsOne.
При этом, по словам нардепа, когда она встречалась с Захарченко, Тимошенко пыталась отговорить ее и осудила этот поступок. Савченко отметила, что украинская партия просто проявляет лицемерие и прикрывается им.
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