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Савченко рассказала о встрече Тимошенко с Захарченко
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Савченко рассказала о встрече Тимошенко с Захарченко 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: Украина.ру
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вела переговоры с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко.
«Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я тогда узнала, что оказывается с тем же Захарченко когда-то разговаривала и Юлия Владимировна, на грани излома Майдана перед войной, но она постаралась этого избежать и осудила меня, что я с ним говорила… Она хотела, чтоб ее поддержал Донбасс, но Донбасс ек не поддержал — ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку», — сказала Савченко в эфире NewsOne.
По словам депутата, украинская партия проявляет лицемерие и прикрывается им.
Напомним, генпрокуратура Украины заподозрила Савченко в подготовке теракта в Верховной раде. Как сообщила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко, что Савченко якобы вывели из зала парламента из-за «признаков угрозы». По сообщениям источников, Савченко якобы принесла в Раду гранаты и пистолет.
В свою очередь Савченко опровергла информацию о том, что ее вывели из зала заседаний, добавив, что очень многие депутаты приходят в украинский парламент с оружием. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Савченко на Украине из «героини» превратилась в «террористку».
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