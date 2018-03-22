Савченко рассказала о встрече Тимошенко с Захарченко

«Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я тогда узнала, что оказывается с тем же Захарченко когда-то разговаривала и Юлия Владимировна, на грани излома Майдана перед войной, но она постаралась этого избежать и осудила меня, что я с ним говорила… Она хотела, чтоб ее поддержал Донбасс, но Донбасс ек не поддержал — ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку», — сказала Савченко в эфире NewsOne.

По словам депутата, украинская партия проявляет лицемерие и прикрывается им.

Напомним, генпрокуратура Украины заподозрила Савченко в подготовке теракта в Верховной раде. Как сообщила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко , что Савченко якобы вывели из зала парламента из-за «признаков угрозы». По сообщениям источников, Савченко якобы принесла в Раду гранаты и пистолет.