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В Раде пожаловались на утрату украинского суверенитета
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В Раде пожаловались на утрату украинского суверенитета 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика изданию NewsOne.
Как уточняет агентство, депутат заявил, что Украина «потеряла субъектность», сдав суверенитет заокеанским спонсорам, а власть страны выглядит смешно.
Кроме того, Мураев признался в уверенности, что это замалчивать невозможно.
Также политик подчеркнул, что события, происходящие на Донбассе нельзя «спрятать от мира».
«Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу, повторюсь, на уши, но мир знает правду», — заключил Евгений Мураев.
Как писал ранее «Федералпресс», украинские националисты забросали яйцами консульство России.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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