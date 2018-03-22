В Раде пожаловались на утрату украинского суверенитета 

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика изданию NewsOne.
Как уточняет агентство, депутат заявил, что Украина «потеряла субъектность», сдав суверенитет заокеанским спонсорам, а власть страны выглядит смешно.
Кроме того, Мураев признался в уверенности, что это замалчивать невозможно.
Также политик подчеркнул, что события, происходящие на Донбассе нельзя «спрятать от мира».
«Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу, повторюсь, на уши, но мир знает правду», — заключил Евгений Мураев.
Как писал ранее «Федералпресс», украинские националисты забросали яйцами консульство России.
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