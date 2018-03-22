Политолог объяснил, почему в Киеве осознали — Украина утратила суверенитет

По его словам, Украина «потеряла субъектность», сдав суверенитет заокеанским спонсорам, а власть страны выглядит смешно. При этом Мураев выразил уверенность, что замалчивать это невозможно.

"От мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, ни реальных событий, которые происходят на Донбассе. Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу, повторюсь, на уши, но мир знает правду", — сказал политик.

Ранее депутат Рады Вадим Рабинович посетовал, что Украина поссорилась с окружающими ее странами и «осталась без друзей». «Видите, к чему привела внешняя политика нашей страны? Она в первую очередь привела к тому, что у нас теперь вообще нет друзей. У нас нет друзей! Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере, сегодня, нашими друзьями уже никак не являются», — рассказал депутат.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что на Украине остались люди, которым не нравится то, что происходит в стране.

"Осознание пришло потому, что думать о том, что происходит с Украиной, все равно приходится. Есть люди, которые, видимо, не подпадают под общую истерию, царящую в стране, и стараются найти какой-то иной путь развития. Ведь эти безумные решения о разрыве экономических отношений с Россией , война с "Газпромом" , не говоря уже о многих других вещах, заставляют людей думать: а что дальше, куда идти, как развиваться? И, конечно, полная несамостоятельность нынешнего руководства Украины и стремление вообще отказаться от какой-то самостоятельности, раствориться в ЕС НАТО , чтобы кто-то взял на себя всю ответственность за развитие Украины. Есть люди, которым это не нравится", — полагает Юрий Светов.

В среду, 21 марта, кабмин Украины принял решение свернуть программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Свой шаг Киев объяснил попыткой переориентировать экономику и «национальными интересами страны».

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