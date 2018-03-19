Тимошенко заявила, что «шумиха» с Савченко нужна для прикрытия антиукраинских действий власти

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ситуация с депутатом Надеждой Савченко нужна для прикрытия антиукраинских действий власти. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Всё, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинского шаги, которые делаются… Я считаю это истерией, которая прикрывает реальное состояние дел с коррупцией с последним расхищением украинской собственности», — заявила Тимошенко.

Ранее Савченко заявила, что украинские военные готовы к участию в военном перевороте.