Госдума: Порошенко фактически вводит визы для россиян

Обязать иностранцев из так называемых государств миграционного риска, прежде всего из России , заранее сообщать о поезде на Украину и ее целях намерены власти страны. Как передает «Интерфакс», президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому правительство должна в месячный срок подготовить соответствующие поправки в украинское законодательство.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил НСН, зачем понадобились такие меры.

«Конечно, это делается для того, чтобы максимально сократить контакты между гражданами России и Украины. Других причин тут нет. При этом Украина пытается словчить, и вводя по сути визовый режим, не называет его таковым, а придумывает процедуры, которые не связаны с получением визы, но по сути своей являются разрешительными, а не автоматическими», — сказал он.

По мнению парламентария, Москве брать пример с Киева не нужно, вводя зеркальные меры.

«Надо ли России действовать подобным же образом? Вы знаете точку зрения нашего президента, что мы не должны в этой ситуации вестись на эту политику. А должны упорно отстаивать необходимость особых отношений между Россией и Украиной, подчеркивать корни, которые нас объединяют. Так что вряд ли мы будет вводить визы для посещения украинцами России, потому что это то, чего от нас хотела бы украинская сторона, чтобы мы со своей стороны поучаствовали в ее политике по ограничению контактов между русскими и украинцами. Зачем нам идти на поводу у тех, кто нас не то что не любит, а ненавидит. Мы должны демонстрировать обратное. И находить возможность причинить ущерб нынешним властям Украины в других сферах, которые не отзываются на судьбах многих людей на Украине, которые ничем не виноваты», — подчеркнул депутат.

По его словам, России имеет смысл применить американский подход. «Я бы давно уже объявил санкционный список для депутатов Украины, которые определенным образом голосуют из раза в раз. Поддерживают идеи о России как агрессоре, изобретают все новые и новые формы притеснения русских и русскоязычных на Украине. Была бы правильной реакция в отношении тех экономических субъектов Украины, которые, извлекая прибыль в России, пускают ее на нужды военной операции и на поддержку режима на Украине. Вот то, что делают в отношении нашей страны американцы, мы могли бы применить к Украине. Но не наказывать всех живущих на Украине, не порождать у них на самом деле враждебных чувств к России. И так над этим с утра до вечера работают „вся королевская конница и вся королевская рать“ на Украине», — заключил собеседник НСН.